En el año electoral, los diferentes sectores ya comienzan a pensar como será el diagrama a presentar para los distintos sectores. La ciudad de Buenos Aires no es la excepción. Un sector del Frente de Todos ya imagina un armado para dar batalla en Capital Federal y apunta a que la lista de diputados nacionales sea encabezada por el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

Lammens, que en 2019 tuvo un buen debut electoral frente a Horacio Rodríguez Larreta pese a no llegar al balotaje, todavía no tomó una decisión aunque si por él dependiese preferiría esperar hasta 2023. Razones no le faltan. Según supo El Destape, Lammens está muy enfocado en la gestión de un área sacudida por la pandemia y apela a poder reflotarla a medida que los contagios cedan y se recupere la economía. Sabe que desde su actual lugar tiene la mejor vidriera para impulsar nuevamente su candidatura a jefe de Gobierno. Claro que revisaría su decisión si el pedido llega de parte de Alberto Fernández.

Este fin de semana, un grupo de dirigentes, funcionarios nacionales y sindicalistas tuvieron una reunión la semana pasada en la cual conversaron y evaluaron las diferentes situaciones de cara a las elecciones legislativas. El principal objetivo fue pensar y diagramar de qué manera el Frente de Todos puede enfrentar a Horacio Rodríguez Larreta y comenzó a circular el nombre de Matías Lammens.

La reunión contó con la presencia de Héctor Daer (Secretario General de la CGT) y Antonio Calo (UOM). También con el legislador Claudio Ferreño, Gabriel Fuks, Carlos Montero (Presidente de la SIGEN) y Claudio Moroni, Ministro de Trabajo. También, por supuesto, estuvo Lammens junto a Manuel Socías. En el encuentro, los dirigentes presentes analizaron distintas variables, las posibilidades del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires para este año y esencialmente la necesidad de convocar para el futuro. En este marco, se conversó largamente sobre la situación del Partido Justicialista de la Ciudad.

El análisis de un sector del Frente de Todos considera que Lammens es la figura electoral más importante por su capacidad competitiva, tras haber obtenido, en 2019, el 35% de los votos en la última elección.

Frente a esto, Lammens apunta a que el Frente de Todos se abra aun más con el correr de la gestión y busque ganar la Ciudad. Esa amplitud llevaría a abarcar acompañamientos de sectores que hoy no están en el Frente de Todos porteño. Más allá del análisis y de las ideas que pueden generar, desde ambos sectores señalan que es clave la voluntad de Alberto Fernández quien terminará evaluando la decisión final.