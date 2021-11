Tolosa Paz, en el cierre de campaña: "No hacemos política con la muerte y el dolor de nuestro pueblo"

La candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires apuntó contra el accionar del macrismo, llamó a "poner a la Argentina de pie" y destacó el proyecto político de Alberto y Cristina.

La principal candidata a diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, abrió el acto de cierre de campaña del oficialismo de cara a las elecciones legislativas generales del próximo 14 de noviembre, realizado en la localidad bonaerense de Merlo. Al comenzar su discurso, aprovechó para agradecer el apoyo de los diferentes dirigentes -especialmente al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner- y también al público presente mientras que también aprovechó para disparar contra la Oposición. "Fue una campaña que la construimos gracias a cada uno de los militantes, gracias a la militancia del Frente de Todos y a todos los gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Llegamos hasta aquí con el convencimiento de que vamos a poner a la Argentina de pie", lanzó.

Repasando lo que fueron los "100 días de campaña", la dirigente política expresó: "Quiero contarles lo que fue recorrer estos 135 municipios de la provincia una vez más como hace 23 años. Soy profundamente y orgullosamente bonaerense, siempre caminaré la provincia siendo parte de este proyecto político". Tras enumerar a diferentes trabajadores y industrias, sostuvo: "Creemos en la capacidad productiva del pueblo de la provincia, creemos que vamos a ponerla en marcha como lo venimos haciendo. Hay un denominador común entre los trabajadores y todos nosotros, es que saben que tienen puesta la esperanza en el Frente de Todos".

Tolosa Paz no ignoró los diversos casos de inseguridad que atraviesan a todo el territorio argentino pero buscó diferenciarse, principalmente, del accionar de Juntos por el Cambio. "También es muy importante saber que estamos dejando el tiempo atrás, me transmitieron las angustias y el dolor por los que ya no están entre nosotros, pero no hacemos política con la muerte y el dolor de nuestro pueblo". Mientras que sostuvo: "Trabajamos todos los días para darle una mejor calidad de vida".

Siguiendo por la misma línea, manifestó que "en tiempos electorales, todos y todas podemos decir las mismas palabras", pero que el verdadero cambio se da mediante acciones y políticas. "Defender la educación publica suena lindo pero nosotros formamos parte de un proyecto que durante 12 años, con Néstor y Cristina, montó el sistema universitario más importante. Que nunca más venga de prestado una gobernadora y nos diga en la cara que los pibes de los trabajadores no llegan a las universidades. Nunca más permitamos que nos mientan", apuntó contra la exgobernadora María Eugenia Vidal.

Sobre las políticas destinadas a los trabajadores y las trabajadoras, sumó: "Somos parte también de un proyecto que no solamente puede seguir mirando a la cara a trabajadores, vinimos a crear puestos de trabajo. El salario no es un costo para el Frente de Todos. Por eso decimos más trabajo con salarios dignos. Tenemos que tener la única certeza que tiene el pueblo: que cada uno de los y las militantes del Frente de Todos vamos a defender un único interés, el del pueblo de la provincia".

Para cerrar, Tolosa Paz se refirió a lo que vendrá en diciembre con la nueva composición del Congreso: "Tengan plena certeza que cuando ingresemos a la Cámara de Diputados para ser parte del equipo de Alberto y Cristina, vamos a sancionar leyes que sigan ampliando derechos". Llamó a que quienes no se acercaron a votar en las PASO, lo hagan en esta ocasión y que hagan sentir "la voz del pueblo de la provincia". Y sentenció: "En tiempos de campaña pueden decir muchas cosas, pero nosotros tenemos el tiempo, la memoria de un proyecto político que ya puso a la Argentina de pie y que lo va a volver a hacer. Este proyecto nuevamente traerá la felicidad al pueblo argentino y de nuestra patria. Caminemos, redoblemos el esfuerzo y construyamos la victoria".