El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe del bloque del diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, por primera vez evaluaron la posibilidad de postergar las elecciones 2021 con representantes de la oposición debido al agravamiento de la situación sanitaria.

Fue durante un encuentro en la Casa Rosada convocado para la puesta en marcha de un fondo de infraestructura para la provincia de Buenos Aires del que participaron, entre otros, el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, y el intendente de Vicente López, Jorge Macri. En una conversación informal, ambos referentes macristas consideraron lógico retrasar los comicios un mes -que las PASO se hagan en septiembre en vez de agosto y que las generales se hagan en noviembre en vez de octubre- en caso de que los contagios por coronavirus sigan subiendo, como todo indica que ocurrirá. En cambio, Ritondo descartó que las PASO no se realicen, como habían solicitado la mayoría de los gobernadores. El tema genera ruidos en la interna de Juntos por el Cambio.

El acto en la Casa Rosada fue para la puesta en marcha del Programa de Emergencia de Infraestructura Municipal (Preimba), que prevé la asignación de 5.000 millones de peso a los 135 municipios bonaerenses. También participaron el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, e intendentes del Frente de Todos como Mayra Mendoza, Martín Insaurralde y Marisa Fassi. La presencia de los opositores se justificaba porque Ritondo fue coautor del proyecto del Preimba, que ahora funcionará bajo la órbita de Obras Públicas. Pero la coincidencia daba para especular sobre algunos temas de la agenda común. Uno, la carta que prepara Máximo Kirchner para enviar a las autoridades del FMI requiriendo la extensión de los plazos de pago a 20 años, para lo que quiere comprometer a los presidenciables de la oposición. El otro, la fecha de las elecciones.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"No creo que se suspendan las PASO, podemos hablar de más tiempo o menos tiempo", comentó Ritondo a la salida de la Casa Rosada. También dijo que por estos días mantienen un montón de charlas informales en ese sentido, de acuerdo a cómo va evolucionando la pandemia. Está claro que hoy Argentina se encuentra a las puertas de la temida segunda ola de contagios que ya sufren países vecinos, por lo que la propuesta que a fines del año pasado plantearon 22 gobernadores volvió a cobrar vigencia. Pero Ritondo subrayó que "las PASO, como las generales, son las reglas de la democracia, que no pueden ser alteradas, mucho menos en un año electoral". Acordaron con Massa realizar una reunión el martes que viene en el Congreso a la que convocarán a todos los jefes de los bloques.

En Juntos por el Cambio el tema genera ruido porque confían en las primarias como forma de resolver sus diferencias internas. De hecho, luego de que se conociera la conversación en la Casa Rosada, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, salió a expresar su disgusto. "Como presidente de la UCR e integrante de Juntos por el Cambio aclaro que de ninguna manera hay un acuerdo con el oficialismo sobre la postergación de las elecciones. La opinión de cualquier provincia, por más importante que sea, no puede determinar un acuerdo para el resto", sostuvo. En verdad, no hay ninguna provincia en particular que haya definido nada, sino que es la opinión mayoritaria. Incluso, comentaban que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y hasta el propio Mauricio Macri no ven descabellada la posibilidad de postergar.