La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sigue en el camino de ser una de las principales candidatas de Juntos por el Cambio en 2023 y mantenerse en el perfil del ala dura de la oposición de cara a las próximas elecciones. Es una de las más cercanas a Mauricio Macri, pero esta vez se ocupó de dejar en claro que el ex presidente no tiene pensado competir en las elecciones legislativas.

"Él ya se ha definido. Macri sabe que su lugar no es la Cámara de Diputados. Como ex presidente sabe que su lugar es el de ex presidente y dar testimonio", relató Bullrich en el canal La Nación + junto al panelista macrista de Luis Majul, Hugo Macciavelli. "El papel que está jugando es positivo para todos y Juntos por el Cambio convive muy bien con esta idea", sintetizó la ex ministra y sacó del juego electoral al ex presidente.

Bullrich relató que participó de un encuentro virtual con Macri en motivo de su cumpleaños pero lamentó que el ex presidente haya tenido "problemas de conexión" durante la celebración. Macri se encuentra en Qatar donde asiste al Mundial de Clubes en su carácter de titular de la Fundación FIFA. Bullrich festejó, sin embargo, que los seguidores de Juntos por el Cambio hayan hecho "tendencia en las redes sociales" el saludo al ex mandatario.

El lujoso festejo de cumpleaños de Macri

En medio de las discusiones por decidir quién será el conductor de Juntos por el Cambio, el ex presidente Mauricio Macri recibió su cumpleaños en Qatar, destino con la misión de recaudar fondos para ponerse al tanto de los preparativos del próximo Mundial a disputarse en ese país en 2022.

De viaje por Qatar, el actual presidente de la FIFA fue a comer al restaurante de uno de los chefs más famosos del mundo, el turco Nusret Gökçe, más conocido como Salt Bae, un lugar que fue visitado por Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Floyd Mayweather, Leonardo DiCaprio y Rihanna y varias figuras del fútbol y del espectáculo internacional. Tanto es así, que lo llaman "el cocinero de los famosos" y tanto su menú como sus precios están a la altura de las estrellas.

Como no todo es trabajo para Mauricio, el próximo jueves presenciará la final del Mundial de Clubes. A diferencia de la mayoría de sus intermitentes viajes vacacionales, esta vez el ex mandatario viajó solo. Días atrás, Macri estuvo en Villa La Angostura con su familia y mantuvo una reunión a solas con Horacio Rodríguez Larreta.

#FelizCumpleMauricio

Entre los saludos por su cumpleaños, se destacaron los mensajes del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Lareta; la ex ministra de Seguridad y actual presidenta del Pro, Patricia Bullrich. También, los intendentes de Vicente López y Pinamar, Jorge Macri y Martín Yeza; el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el senador Nacional Estebal Bullrich entre otros referentes del macrismo.

Hasta el momento, sus compañeras en CABA y Nación, Gabriela Michetti y María Eugenia Vidal, no publicaron nada. Tampoco lo hizo su socia política, Elisa Carrió.