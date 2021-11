Javier Milei rompió la veda en las Elecciones 2021: "No tengo nada que conversar con el PRO"

Javier Milei votó, violó la veda electoral y aclaró que no conversará con el PRO ni con los dirigentes del gobierno nacional, a quienes calificó como "inmorales".

En las elecciones legislativas definitivas de 2021 en la Argentina, Javier Milei fue a votar poco antes del mediodía junto a su hermana en la Ciudad de Buenos Aires. El primer candidato a diputado en la Capital Federal por el partido Libertad Avanza fue contundente cuando se refirió en la breve rueda de prensa a las dos consultas más trascendentes: si se sentará a debatir con Juntos por el Cambio y con el gobierno nacional de Alberto Fernández.

Elecciones Argentina 2021: Javier Milei votó en la Ciudad de Buenos Aires y habló

Luego de haber sufragado, el economista, escritor y docente de 51 años que sacó un 14% en las PASO apeló a su estilo habitual y afirmó en tono de broma con relación a su probable buena performance de acuerdo con lo indicaron las encuestas hasta ahora: "Como bilardista que soy, el gol es cuando no solamente lo sancionó el árbitro, sino que el contrario sacó del medio".

Ya con respecto a las supuestas intenciones del macrismo de sumarlo a su espacio desde el lunes 15 de noviembre, contestó: "No necesitamos hablar con el PRO, no tengo nada que conversar, lo nuestro es una cuestión moral y las cuestiones morales no se negocian. Nosotros vamos a hablar con todos los que defiendan la libertad. Estamos comprometidos con todo el equipo con poner a la libertad en el centro de la escena".

Además, "Peluca" descartó dialogar con el gobierno nacional: "Yo no me siento con inmorales". Y detalló cómo será el resto de la jornada a nivel personal: "Voy a almorzar con mi familia, a ver si puedo leer un poco más, y después voy a ir al búnker a esperar los resultados. Espero que los medios puedan trabajar cómodos, esa es la prioridad".

Javier Milei salió a votar y saludó a sus seguidores.

Sobre cierta popularidad que ha alcanzado en estos últimos cuatro meses de la campaña, dijo: "Ya estoy acostumbrado a esto de las selfies". Y, para cerrar, violó claramente la veda electoral y apuntó contra los mismos de siempre: "Hay que analizar los temas desde una óptica moral, que son las costumbres y los valores que quiere la sociedad. Para mí, robar está mal. Sin embargo, para la casta (política) es normal. Tienen ideas que van en contra de los argentinos y lo único que hacen es empobrecernos".