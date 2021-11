Advertencia de militantes macristas a Bullrich: "Con Milei no se habla"

El momento se dio durante el cierre de campaña de Juntos por el Cambio, en la Ciudad de Buenos Aires. Tras el acercamiento con Milei, el mensaje fue claro.

El miércoles pasado. en Plaza Naciones Unidas de la Ciudad de Buenos Aires, los dirigentes de Juntos por el Cambio realizaron el cierre de campaña de cara a las elecciones legislativas generales a celebrarse el próximo domingo 14 de noviembre. Durante las últimas semanas, se dio un claro acercamiento entre Mauricio Macri, líder de Cambiemos y Javier Milei, de Libertad Avanza; algo que evidentemente no gustó a los seguidores y las seguidoras del espacio.

La situación se dio mientras la exministra de Seguridad, que no es candidata en estos comicios, Patricia Bullrich, intentaba dar su discurso. “He tenido la oportunidad de recorrer el país desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, de hasta acá, y quiero contarles que el cambio, el cambio está en todo el país...”, inició pero de repente fue bruscamente interrumpida por militantes de JxC, radicales y de la Coalición Cívica. Gritando y cantando, dejaron un claro mensaje: “No se habla, con Milei no se habla”.

La dirigente se quedó callada y esperó en silencio que terminen los cánticos, algo que no ocurrió ya que el grito comenzó a hacerse más potente. Recordemos que el candidato libertario se posicionó a favor de la ideología de Bullrich pero criticó a la Coalición Cívica acusándolos de "nefastos como el kirchnerismo" -por eso el repudio- mientras que no descartó unirse a ella después de manifestar que "valora que va de frente y no miente".

Por su parte, la exministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri dijo: "Milei es un fenómeno interesante". Y si bien no se mostró ni a favor ni en contra de una posible coalición, tampoco la descartó. Lo cierto es que sus seguidores descartaron la idea y se manifestaron rotundamente en contra de la posibilidad. Cabe destacar que no fueron los únicos: Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López, caras de la Coalición Cívica, cruzaron y dispararon contra él. "Ya te voy a ver en el Congreso siéndole funcional a los K", escribió el último en redes.

El momento: