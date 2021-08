Gerardo Morales calienta la interna de Juntos: “Es para un jardín de infantes”

El gobernador de Jujuy encendió la interna de Juntos por el Cambio y disparó contra el PRO y Horacio Rodríguez de quien está "preocupado" porque "cree que puede con todo". También acusó a María Eugenia Vidal de ser la responsable del quiebre del espacio. “Si ella iba en la provincia de Buenos Aires no pasaría lo que hoy está pasando”, lanzó.

En medio de la fuerte interna en Juntos por el Cambio luego del cierre de listas de cara a las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que dejó muchos heridos y enojos en todo el país, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, sumó más leña al fuego y criticó el reciente código de convivencia que acordaron entre los integrantes de la coalición para controlar la interna desatada entre Diego Santilli y Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires que esta repercutiendo en todo el débil armado electoral.

“No comparto, eso es más bien para un jardín de infantes; las cosas se hablan, la palabra se da y se cumple”, lanzó Morales quien volvió a apuntar contra el PRO y a Horacio Rodríguez Larreta por el armado política en el territorio bonaerense. “El tema de los globitos y el bailecito pasó, no llegamos a nada; no quiero un gobierno de CEOs, tiene que haber más política. Hay que llegar con un plan, una estructura más profunda, que los argentinos sepan qué queremos hacer”, disparó en diálogo con radio La Red.

Es que, según Morales, el quiebre en Juntos entre la UCR y el PRO fue luego de que se postule a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal como candidata por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Si ella iba en la provincia de Buenos Aires no pasaría lo que hoy está pasando”, enfatizó.

"El reproche que le hago a Horacio (Rodríguez Larreta) que es el Jefe ya que corrió a Mauricio (Macri) y le pasó el cepillo a Patricia (Bullrich), es el armado en la provincia de Buenos Aires, porque se entendía casi de manera natural que la candidata era María Eugenia Vidal", insistió el gobernador jujeño. En este marco, Morales admitió que "esta elección es importante para ponerle un límite al Frente de Todos y que haya un Congreso equilibrado, pero el tema es que "lleguemos bien el 2023; no quiero que lleguemos como en 2015, que llegamos como pudimos", haciendo referencia a la elección de Mauricio Macri.

Disparos contra Larreta y su construcción política

Morales hizo estas declaraciones en el marco de la reunión virtual que convocó a los principales referentes de Juntos por el Cambio para calmar las aguas de la coalición opositora que estuvo al borde del colapso cuando la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, catalogó de mentiroso a Facundo Manes. En este marco, Morales redobló la apuesta y exigió que "paren con la campaña de desprestigio".

"Esto tiene un destinatario directo que es Horacio Rodríguez Larreta quien ya se cree presidente. El electorado no come vidrio, no es ingenuo, y de esta manera no vamos a llegar bien parados para el 2023", enfatizó y, concluyó: "Otro fracaso más no, no quiero jugar a eso, ni yo ni nadie de mi partido, el PRO o la Coalición Cívica; la jodimos a la clase media. Hay que llegar con un buen plan, y me preocupa la lógica de construcción de Horacio, que cree que puede todo”.