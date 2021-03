La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reconoció en una entrevista que su equipo de prensa filtró la foto de Mauricio Macri con cara de dormido y desde la cama en una reunión de Juntos por el Cambio. La funcionaria confesó el error, pero se escudó al decir que fue involuntario.

"Fue un error involuntario de alguien del equipo de prensa, no le doy otra categoría de esa. No me parece que se tenga que comentar en qué grupo estaba ni de qué manera salió", sostuvo Bullrich. Y agregó: "Salió involuntariamente por alguien que seguramente vio una foto sin saber que detrás había otra imagen, nada más".

En diálogo con radio Continental, la ex funcionaria de la Alianza y el macrismo aseguró que fue publicada en un grupo de WhatsApp y desde allí llegó a los medios. "No se sabe exactamente qué sucedió, pero no hubo mala fe de nadie". Y desmintió que haya existido un enojo interno: "No hubo nada".

Macri quedó en ridículo y se desató la furia en Juntos por el Cambio

El ex presidente quedó en ridículo ante miles de personas que pudieron observarlo a través de Twitter realizando una reunión de Zoom desde su cama y con su esposa Juliana Awada de fondo. Al momento de trabajar y de tener que entablar una conversación con los políticos de Juntos por el Cambio, quien fue Jefe de Estado entre 2015 y 2019 exhibió una apariencia un tanto dormida, como si recién se hubiese levantado.

Tras la filtración de las imágenes en las que se puede ver a Macri desorbitado, los memes no tardaron en llegar. Twitter y sus miles de usuarios se hicieron eco del nuevo papelón del Ingeniero y llenaron el ciberespacio de desopilantes publicaciones dedicadas a este momento que se hizo viral en la República Argentina.

Según contó Carla Pelliza en El Destape, tras la reunión, los ánimos estaban calientes por la difusión de tres fotos con la cara de Macri dormido en primer plano, ojos cerrados de otros participantes y el vacío en el recuadro de Horacio Rodríguez Larreta en la sede de Uspallata. Apuntan directamente contra Patricia Bullrich, que sacó las capturas y las envió a un grupo de voceros y personas ligadas a la prensa.

En el encuentro hablaron sobre la necesidad de exigirle al Gobierno Nacional la compra de vacunas. "Frente al discurso presidencial del peligro que significa la posibilidad de la venida de la segunda ola, planteada en cadena nacional, la respuesta correcta no son las restricciones sino la compra diversificada de vacunas, como las que aun no han llegado a nuestro país", dijeron en un comunicado oficial. En este punto hubo un cruce interesante: Bullrich volvió a insistir con la posibilidad de que los privados puedan comprar dosis, algo que retrucaron Macri y Horacio Rodríguez Larreta, quienes le explicaron que sólo el Estado puede hacerlo, pero ella insistió.