Elecciones 2021: Tolosa Paz recorrió el interior bonaerense y apoyó candidaturas locales

La precandidata a diputada nacional por el FdT sigue visitando localidades para ver los avances de las obras junto a referentes de la provincia de Buenos Aires.

La primera precandidata a diputada nacional de la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, se propuso una fuerte agenda donde recorrerá los diferentes distritos bonaerenses de cara a las próximas elecciones -a cinco semanas de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO)- con el principal objetivo de apoyar a las distintas candidaturas locales.

Tras acompañar al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, en la presentación de la lista del oficialismo y luego hacerse presente en Ituzaingó, la dirigente se mostró en la quinta sección para continuar con la visibilización de las listas del interior y las obras que avanzan en los territorios.

Durante las reuniones con los diferentes intendentes, la precandidata a diputada manifestó que el trabajo debe ser "de abajo hacia arriba porque es con todos". Durante la tarde de este jueves, la ex Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales recorrió los distritos de General Belgrano, Pila, Castelli y General Guido. Cabe destacar que, más allá de las PASO, Tolosa Paz repite un esquema que ya utilizó durante su gestión frente a dicho consejo y por lugares donde incluso no gobierna el oficialismo como fueron los casos de Pinamar, General Pueyrredón y Bahía Blanca.



En su encuentro con el ex intendente de Gral. Belgrano y actual precandidato a primer concejal del Frente de Todos, Jorge Eijo, la dirigente de 48 años manifestó: "Soñamos con esa capacidad industrial del interior de la Provincia. Y con Axel venimos recorriendo y trabajando para que esos sueños que quedaron inconclusos, como el sueño del Parque Industrial General Belgrano, se puedan concretar". Por otro lado, en su paso por Pila, el intendente Sebastián Walker: "Estamos felices con esta visita, nos llena de entusiasmo. Quiero que te quedes tranquila porque con tu trabajo, con nuestro referente a nivel nacional y con Pablo (Obeid), que es nuestro referente de la Quinta, ya tenés la victoria de Pila".

Mientras que por otro lado, junto al intendente interino de Castelli, Sebastián Echarren, al intendente en licencia Francisco Echarren, precandidatos y precandidatas a concejales y legisladores, Tolosa Paz también recorrió las obras de 45 viviendas, pavimentación y generación de 83 lotes con servicios que avanzan en ese distrito. Con todo, Tolosa Paz repetirá mañana mismo sus recorridas junto a precandidatos a concejales y concejalas en Almirante Brown y Presidente Perón. A través de sus redes sociales compartió diferentes fotografías y afirmó: "Comprometidos con el proyecto que pondrá a la Argentina de pie".