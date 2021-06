Elecciones 2021: Roberto Lavagna se reunió con el socialismo y tientan a Randazzo

El ex ministro de Economía se había reunido hace unas semanas con Florencio Randazzo, quien criticó al gobierno nacional.

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna se reunió con la presidenta del Partido Socialista, Mónica Fein, con el objetivo final de entablar un acuerdo de cara a las elecciones 2021 en los principales distritos del país para competir en las elecciones legislativas de este año contra el oficialismo y Juntos por el Cambio. La idea del ex candidato presidencial es confluir en un espacio con el socialismo y el ex ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo, con quien Lavagna se encontró semanas atrás.

La reunión con Fein fue para "continuar el trabajo" que Lavagna había iniciado en las últimas elecciones con el santafesino Miguel Lifschitz, que falleció hace un mes como consecuencia del coronavirus.

Del encuentro también participaron el diputado nacional por Buenos Aires Alejandro "Topo" Rodríguez, el socialista Enrique Estévez y el dirigente del PS bonaerense Jorge Illa. De acuerdo a la agencia Noticias Argentinas, Lavagna avanza hacia la construcción de acuerdos programáticos para aunar fuerzas en Buenos Aires, Capital, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

"En Buenos Aires, Roberto apoya a Randazzo, que todavía no se lanzó, pero ya está trabajando", indicaron allegados al economista, y detallaron que varios colaboradores de Lavagna ya comenzaron a trabajar junto a los equipos del ex ministro de Transporte. Fuentes del Partido Socialista, en tanto, afirmaron a NA que este miércoles se "continuó con un diálogo político" que ya había iniciado Lifschitz tiempo atrás.

Fein también se había reunido con Randazzo la semana pasada, con la premisa de encontrar "ideas para salir adelante" en la Argentina. "Con @MonicaFein trabajamos juntos en la gestión para darles soluciones concretas a los rosarinos y rosarinas. Hoy nos reencontramos y coincidimos en que es necesario construir una Argentina mejor entre todos. ¡Gracias por la visita y felicitaciones por los nuevos desafíos!", escribió Randazzo tras esa cita.

El encuentro con Lavagna se dio un día después de que Fein asumiera al frente del Partido Socialista, con el objetivo de avanzar hacia la construcción de "una alternativa que devuelva la esperanza a las argentinas y argentinos".

"El Partido Socialista ha construido un legado enorme en sus 125 años y tiene mucho más para aportar al futuro de desarrollo del país a partir de su compromiso histórico con los diversos sectores sociales y productivos", expresó Fein.