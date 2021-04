En medio de la fuerte suba de contagios por la segunda ola de coronavirus y de cara a las elecciones 2021, la cúpula dirigencial de Juntos por el Cambio se reunirá y uno de los temas centrales que tratará será la posible suspensión o postergación de las PASO. Por estas horas, la postura de la mayoría en la coalición opositora es apoyar la idea que en el Gobierno comenzó a crecer sobre aplazar las primarias para septiembre y que los detalles de su discusión se definan en el Congreso.

Más allá de las diferencias internas en Juntos por el Cambio, prima la conciencia de que en este contexto es imposible llevar adelante una campaña electoral con la preocupación de la sociedad puesta en evitar el contagio, recibir la vacuna y que su economía se vea afectada lo menos posible. Hay una certeza: Juntos por el Cambio no avalará ni la suspensión ni la realización el mismo día de las PASO y las generales, lo sería una especie de Ley de Lemas.

"Lo que plantea Massa no está en discusión", advirtió a El Destape uno de los dirigentes que estará sentado en la reunión de la cúpula opositora. Se refiere al deseo del presidente de la Cámara de Diputados de que no haya que votar dos veces. "Preferiría que todo fuera en un solo día con el acuerdo de fuerzas políticas que evite la realización de las PASO o que las PASO se realicen el mismo día que la general", indicó Massa en diálogo con El Cohete a la luna.

Frente a este panorama, El Destape consultó a distintos dirigentes que estarán presentes en la reunión y hay un denominador común que es que, si la situación epidemiológica muestra una cifra alta de contagios, conviene posponer al menos un mes las primarias. Además, aducen las dificultades que tendrán para recorrer las provincias y organizar encuentros. De por sí, en esta elección más que nunca los medios de comunicación y las redes sociales serán clave para llegar al electorado.

La reunión será presencial y fue convocada hace más de un mes. Se tratarán distintos temas, aunque por el debate que creció en las últimas horas, el futuro de las elecciones se robará gran parte del encuentro. Se espera la participación no solo de los integrantes de la Mesa Nacional sino también de los gobernadores del interior, que viajarán a la Capital para participar del cónclave.

Entre los participantes estarán el ex presidente Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la ex gobernadora María Eugenia Vidal; la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto. También asistirán los titulares de los respectivos bloques parlamentarios de la coalición opositora, Humberto Schiavoni y Cristian Ritondo, por el PRO; Mario Negri, Luis Naidenoff y Alfredo Cornejo, por la UCR; Maximiliano Ferraro y Maricel Etchecoin, por la Coalición Cívica. Asimismo, concurrirán los gobernadores del interior Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza).

Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal se mostrarán unidos en su posición respecto a este tema. "Si hay que retrasar las elecciones y eso beneficia a la sociedad que puede vacunarse, se hace", explicaron a este medio desde el entorno de los dirigentes, que dialogan muy seguido y son una sociedad en la interna frente al ala más dura.

Hablando de "los halcones" de JxC, allí no hay una expresión firme de rechazo a la postergación. La referente de ese sector, Patricia Bullrich, señaló en un tuit "nunca es bueno" modificar reglas electorales en año de elecciones aunque dejó la puerta abierta a una discusión. "El ámbito para discutir un cambio de reglas electorales deben ser los partidos políticos y sus representaciones parlamentarias", avisó.

Aunque con reticencia, coincide con dirigentes que mantienen diálogo con el oficialismo como Cristian Ritondo y Rodríguez Larreta de que el debate debe darse en el Congreso. Este punto también es compartido por Vidal. Cuando esto ocurra se definirá si, como propuso Máximo Kirchner, se utilizará algún parámetro sanitario para definir la postergación.

Carrió a favor de postergar las elecciones 2021

La propia Elisa Carrió dijo que "no es razonable" realizar comicios en plena pandemia y recalcó que no está "dispuesta a hacer política en estas condiciones cuando la gente está en esta situación". En ese sentido, aseguró: "Si es de agosto a septiembre es cuando estará bajando la pandemia, a mí me parece que es razonable". En esa sintonía, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, afirmó en su Twitter: "Cualquier modificación a las reglas de juego electoral debe realizarse institucionalmente y convocando a los partidos políticos y jefes de bloques parlamentarios".

Más allá de deseos personales tanto en el Frente de Todos como en Juntos por el Cambio, la idea retrasar un mes el cronograma electoral (las PASO serían en septiembre y 60 días después, en noviembre, las generales) pareciera ser el punto de encuentro de ambas coaliciones. Además, de que a ambas en algunos distritos las primarias les permitirían resolver internas. Pero para esa discusión todavía falta un tiempo.