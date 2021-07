Elecciones 2021: con nuevo nombre y viejos candidatos, Cambiemos se prepara a enfrentar al gobierno

Se presentaron las alianzas en cada provincia y Juntos por el Cambio, con distintos nombres, busca definir sus candidatos. La danza de nombres.

Cual Cenicienta, a la medianoche sonaron las campanas del reloj y la calabaza se transformó en alianzas confirmadas para competir en las elecciones 2021. Juntos por el Cambio, que mantendrá el nombre a nivel nacional, aparecerá con un sello diferente en espacios clave como la provincia de Buenos Aires (en análisis el de la Ciudad), se sumaron incorporaciones en los distritos más importantes, también se registraron chispazos, algunas pérdidas y se divisaron internas para el futuro. Casi como una jugada del destino, Mauricio Macri estuvo en Europa durante todo el proceso de definiciones y no pudo regresar al país el martes, como lo tenía previsto, por las restricciones para combatir la pandemia del coronavirus.

"Hoy hemos consolidado en casi todo el país @juntoscambioar. Los partidos que integramos la coalición interpretamos la apelación de los ciudadanos para construir una alternativa competitiva. De esta manera, el kirchnerismo se medirá en las próximas elecciones a una oposición unida y consolidada como nunca enfrentó. Buscamos ser la opción que equilibre el poder, que garantice la alternancia en la Argentina", celebró el presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, en Twitter al cerrar la jornada de definiciones. En casi todos los distritos deberán enfrentarse a un peronismo que logró aglutinar a distintos espacios bajo el sello del Frente de Todos.

Como no este año no habrá boletas unificadas a nivel nacional, cada provincia eligió su nombre en base a la estrategia, exponiendo u ocultando la pertenencia a Juntos por el Cambio. La modificación de Buenos Aires, donde pasaron a denominarse “Juntos” no es aislada del resto del país. Por poner algunos ejemplos, existe Juntos por la Rioja, Córdoba Cambia, Cambia Mendoza o el Frente Cívico y Social de Catamarca.

Para estos comicios, Juntos por el Cambio logró sumar al GEN de Margarita Stolbizer en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires pero con dos roles completamente diferentes. En la primera, se mostrará en la lista de unidad del oficialismo porteño y en la segunda será la compañera de fórmula del radical Facundo Manes que competirá con Diego Santilli en una interna cada vez más caliente. En el distrito no pudieron contener la figura de José Luis Espert, que se presentó con un espacio propio.

Confianza Pública, de Graciela Ocaña, apareció en varios distritos entre los que están la Ciudad, la provincia y Córdoba. El partido Fe fue confirmado en el territorio porteño pero en Buenos Aires formará parte del Frente de Todos y en Neuquén se rompió la alianza. En Córdoba y Santa Fe ya se avizoran las internas que se formalizarían el 24 de julio.

Buenos Aires

Después de incorporar espacios como el GEN, el Partido Socialista, el Partido del Diálogo o el Pronismo Republicano, decidieron cambiar su sello con el objetivo de reforzar el concepto de la unidad en este año y medio como opositores. Como se conformó una alianza nueva, definieron sentarse sobre la base de no haber roto el espacio con el objetivo de mantenerse así para ser gobierno en 2023.

Sin embargo, esto no implicará unidad en las ideas o ausencia de PASO. De hecho, en la provincia habrá, de momento, una interna polarizante entre el PRO que llevará a Diego Santilli al frente, tal vez acompañado por Ocaña, frente al radical Facundo Manes que incorporó a Stolbizer y los peronistas Emilio Monzó y Joaquín de la Torre, ex funcionario de María Eugenia Vidal y ex intendente de San Miguel. A la espera, la definición de Jorge Macri continúa como un misterio pero se especula con una declinación de la candidatura. Pasada la medianoche, todavía no se había confirmado públicamente la conformación de la alianza.

Pese a los esfuerzos vinculados a una baja en el piso del sistema D'hont, no pudieron contener a un José Luis Espert que se inscribió bajo el sello Avanza Libertad, nucleando a la Ucedé -- que en la Ciudad forma parte de JxC --, el Partido Autonomista Nacional y el Partido Demócrata Nacional además de Republicanos Unidos, Libertario Republicano, Partido Dignidad Popular, EPA y Alternativa Libre, entre otros.

La Ciudad, bastión PRO

Después del lanzamiento de María Eugenia Vidal, el panorama en la Ciudad estaba claro. Unidad más allá de la PASO. El martes se adelantaron y confirmaron sus cartas para estas elecciones. Serán 14 partidos entre los que se destacan el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, el espacio Confianza Pública de Graciela Ocaña, el de Republicanos Unidos de Ricardo López Murphy y el GEN, de Margarita Stolbizer.

También sobresalen las presencias del partido FE, que en Buenos Aires estará dentro del Frente de Todos, los liberales Partido Nacionalista Constitucional (UNIR de Alberto Asseff) y la Ucedé. En el armado participarán, a su vez, el Partido Demócrata, Demócrata Cristiano, Demócrata Progresista, Partido De Las Ciudades en Acción.

La alianza se enfrentará a un Frente de Todos integrado también por 14 partidos que, además, apuntarán a terminar con la mayoría automática en la Legislatura porteña. Hasta el momento, si bien no fue anunciado como algo confirmado, los primeros lugares de la lista nacional quedarían para Vidal acompañada del radical liberal Martín Tetaz, seguidos de Paula Oliveto por la Coalición Cívica y en cuarto lugar el pedido por Mauricio Macri, Fernando Iglesias, que renovaría su banca. Además, establecieron un piso D'hont del 15% por lo que López Murphy, el retador de esta propuesta, podría sumarse a la boleta que llegue a las urnas en noviembre.

En las últimas horas del miércoles, al igual que en la provincia, en la Ciudad no se descartaba modificar el nombre de la alianza después de la integración nuevos espacios, teniendo en cuenta que en la Legislatura se el bloque lleva el sello de Vamos Juntos. Sin embargo, aseguraban que podría haber novedades recién el jueves.

Córdoba

Córdoba Cambia formalizó la conformación de la alianza integrada por el radicalismo, que quiere mantener un fuerte protagonismo y llevar cabezas de lista en estas elecciones; la Coalición Cívica; el PRO con sus aspiraciones puestas sobre la figura de Gustavo Santos; el Frente Cívico de un Luis Juez que también quiere competir; Confianza Pública de Graciela Ocaña y espacios más conservadores como Partido Liberal Republicano, Primero la Gente y la adhesión de UNO.

A la provincia no le queda un panorama cómodo, ahora deberán seguir con las negociaciones para intentar conseguir una unidad que hoy parece difícil, con las PASO en el horizonte. El PRO por ahora se mantiene en la postura de llevar sus candidatos, particular fuerza sobre la figura de Santos, uno de los bendecidos por Mauricio Macri. A él le habían ofrecido encabezar la boleta de senadores pero se lo bajó a la de diputados nacionales.

Al copar una cabeza de lista importante, de momento se avizoran internas entre el actual diputado Mario Negri como candidato a senador acompañado por Rodrigo De Loredo para Diputados contra la opción de Luis Juez y Santos. En caso de encontrarse con este panorama, Ramón Mestre podría ocupar el tercer lugar en la propuesta de De Loredo y, si ganan las PASO, robarle algunos asientos en la Cámara Alta al PRO, desplazando a Laura Rodríguez Machado y el juecista Ernesto Martínez.

Santa Fe

Una de las provincias que presentará mayores desafíos encontró al radicalismo dividido. Un sector estará dentro de Juntos por el Cambio y otro, que no podrá usar el sello del partido centenario, decidió mantenerse dentro del mundo progresista que también sumó aliados. El frente acompañado por altas autoridades de la oposición estará integrado por los fundadores PRO, Coalición Cívica y UCR con la adhesión de la pata liberal representada en la Ucedé y UNIR, que también se incorporaron a las filas porteñas.

Con la idea de que al peronsimo sólo podrán ganarle con una integración total del sector no kirchnerista, no lograron incorporar al progresismo que sumó al partido Igualdad y Participación, liderado por el diputado provincial Rubén Giustiniani, que competirá bajo la sigla Frente Amplio Progresista (FAP). En la ecuación, Radicales Libres es el espacio que decidió no plegarse a la alianza de Juntos por el Cambio, aunque la alianza no vio demasiados inconvenientes por su ausencia.

En Santa Fe, el frente opositor se encamina a unas internas que tendrán dos listas, una bien del núcleo duro cambiemita y otra que busca un espíritu más moderado. El actual diputado nacional, Federico Angelini, y la legisladora provincial, Amalia Granata, encabezarán la boleta a senadores nacionales por la provincia y la de diputados tendrá las figuras de Luciano Laspina, con ganas de renovar su bancada, y a Jorge Faurie en tercer lugar. El ex canciller del macrismo fue denunciado por el Gobierno nacional por el presunto envío de armas a Bolivia para apoyar la represión de los ciudadanos que se movilizaron contra el golpe de Estado a Evo Morales. Del lado de enfrente habrá una propuesta más moderada conformada, en principio, por José Corral (UCR) Roy Lopez Molina (PRO) y Lucila Lehmann (CC). Para los perdedores de la PASO, el piso será del 20% de la cantidad de votos obtenidos en los comicios y no podrá haber listas colectoras.

Nequén

Se dividió el frente de Juntos por el Cambio y la Coalición Cívica anunció que jugará aparte, sin sus aliados del PRO y la UCR a quienes acusaron de tener “miopía” y “falta de amplitud”, adjetivos que niegan “la posibilidad de candidaturas competitivas en este momento trascendental de nuestro país”. “Desde la Coalición Cívica ARI confirmamos que nos presentaremos a elecciones y vamos a defender los valores y principios de Juntos por el Cambio que acordaron en 2015 Elisa Carrió, Mauricio Macri y la UCR, en la Convención de Gualeguaychú”, sostuvieron en un comunicado.

Los cortocircuitos provinciales no son nuevos y comenzaron cuando el PRO quiso sumar a la Democracia Cristiana de Jorge Sobisch, algo que rechazaron los otros dos aliados. Pero la puja continuó cuando la Coalición Cívica anunció la precandidatura del periodista Carlos Eguía, cuya postulación volvieron a confirmar este miércoles, “acompañado por una lista representativa de hombres y mujeres que llevarán la voz de los neuquinos al Congreso de la Nación”.

Los chispazos llegaron hasta la provincia de Buenos Aires. El titular del bloque del espacio en Diputados, Juan Manuel López, cruzó a sus compañeros de alianza e ironizó que “parece que estar a 7 diputados de Venezuela no le importa a todos”. En este contexto, la Coalición Cívica irá por su lado mientras que el PRO, la UCR y Nuevo Compromiso Neuquino lo harán juntos.