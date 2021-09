Descalzo: “Lo más importante son las señales económicas y políticas"

El intendente de Ituzaingó dijo que en las elecciones, la gente les "llamó la atención" y les dijo que no alcanzaba.

Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó, uno de los distritos más importantes de la provincia de Buenos Aires, realizó un análisis del resultado electoral y de los cambios de gabinete que derivaron tanto en el gobierno nacional como el provincial. En diálogo con El Destape Radio dijo que “más que los cambios de los hombres y mujeres, las señales del gobierno y las decisiones políticas económicas y sociales son lo más importante”.

En referencia al resultado electoral del 12 de septiembre afirmó: “La gente nos llamó la atención y nos dijo que con esto no alcanzaba”. “Por la pandemia, estuvimos alejados de los comerciantes, de las escuelas y el humor no era el mejor; y a eso se le suma la inflación y la baja de los salarios que hicieron un coctel”, explicó el intendente. Amén de ello destacó la campaña de vacunación, ya que “fue muy importante y nadie se quedó sin ser atendido, pero no alcanzó”.

El jefe comunal indicó que “la gente nos llamó la atención y nos dijo que con esto no alcanzaba, se lo dijo al gobierno nacional, provincial y locales. Tenemos que hacer una autocrítica y trabajar y ponernos cerca de la gente. Ahora saldremos a charlar con los vecinos y las vecinas y estaremos cerca. Los gobiernos, si son peronistas, tiene que estar abajo”.

Respecto de las nuevas medidas anunciadas, Descalzo señaló que “el gobierno tiene que tomar medidas que beneficien al pueblo, tenemos la obligación de generar medidas y señales claras, o se es un gobierno del pueblo y para el pueblo o sino no vamos a gobernar”. En ese sentido, el intendente hizo un reclamo claro y concreto: “No le podemos dar prioridad a los empresarios que pretenden seguir ganando mucha plata a costillas del pueblo. Los empresarios ganaron mucha plata, sobre todo con los alimentos en una Argentina que demandaba comprensión y no sucedió”.

Finalmente y en referencia a las elecciones generales del 14 de noviembre afirmó: “Vamos a dar vuelta todo lo que tengamos que dar vuelta y vamos a ganar las elecciones”.

La mesa política bonaerense

Alberto Descalzo fue uno de los siete intendentes que formó parte del relanzamiento de una mesa política provincial que tuvo su primera reunión el jueves a la tarde. Allí se charló sobre las elecciones que se vienen, y también de la gestión provincial.

El gobernador Axel Kicillof estuvo una hora y media reunido con los jefes comunales y parte de sus ministros. El selecto grupo de intendentes lo encabezan Mariano Cascallares (Almirante Brown), Mario Secco (Ensenada), Ariel Sujarchuk (Escobar), Fernando Espinoza (La Matanza) y Fernando Moreira (San Martín). Además participaron el ministro de Infraestructura bonaerense, Leonardo Nardini, el Jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, el de Desarrollo, Andrés “Cuervo” Larroque y el jefe de asesores, Carlos Bianco.