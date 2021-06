Elecciones 2021: cumbre radical para escuchar a Manes y hablar de candidaturas

El Comité Nacional se reunirá al mediodía y, si bien se descarta un lanzamiento político, el neurocientífico presentará su plan como futuro candidato.

Facundo Manes se presentará en sociedad este mediodía ante el comité nacional de una Unión Cívica Radical (UCR) que espera se pronuncie, eventualmente, sobre una posible candidatura. Si bien está descartado un lanzamiento este miércoles, consideraron que "en algún momento" se postulará a algún cargo y que tiene "muchas ganas" de subirse al ring de la política. Su presencia le podría garantizar al radicalismo la posibilidad de sentarse en una mesa y negociar lugares en las listas para sumar tres - con ganas de cuatro - diputados del partido centenario de cara a las elecciones 2021.

A partir de las 12:30, en la zona del Congreso, se reunirá la plana mayor del radicalismo con la presencia de su titular, Alfredo Cornejo, los jefes de los bloques partidarios en el Congreso (Mario Negri por Diputados y Luis Naidenoff por el Senado) y los tres gobernadores del partido, Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes). Ante ellos, Manes presentará un plan de candidatura que aún no se conoce y recién se develará en unas horas, nada vinculado a una "reforma" radical, como pidieron desde el sector retador encabezado por Martín Lousteau en los últimos comicios internos. Los "celosos" de la gestión.

Lo cierto es que Manes, un hombre que, como le gusta a Cambiemos, es "externo" a la política, tiene una intención de voto considerable que, frente a otros candidatos, podría posicionar mucho mejor al radicalismo a la hora de agarrar la lapicera, debatir nombres y, sobre todo, lugares en las listas. En los últimos días, incluso recibió el apoyo de una dirigenta importante como es Elisa Carrió: "Me alegra mucho que la UCR incorpore a Facundo Manes. Ojalá acepte ser candidato, porque el futuro de la Nación está en las nuevas generaciones", dijo en su cuenta de Twitter. Para Cornejo, según dijo a Télam, "es una persona muy fresca" que, además, "no estuvo en el Gobierno de Cambiemos" y que tiene "ideas muy claras".

Actualmente, analizaron desde la UCR, el protagonismo del partido dentro de Juntos por el Cambio es igual al del resto de los socios, no hay ningún líder, están todos nivelados, nadie da órdenes y todos se sientan en una suerte de mesa redonda. Por eso, la premisa principal será, más allá de quién sea el candidato, bregar por la unidad de la alianza, objetivo que se vio enturbiado por las pujas internas del PRO. Son sólo eso, del PRO.

A modo de chiste, bromearon que "el PRO está más radical que nunca" porque copió la "esencia" radical de abrir internas por todos lados. Esas disputas son prácticamente el "deporte favorito" de la UCR pero que ahora copió el espacio fundado por Mauricio Macri con batallas directas entre Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal en la Ciudad; Jorge Macri y Diego Santilli en la provincia; y, a nivel nacional, la disputa madre: la de Mauricio con Horacio Rodríguez Larreta.

De todos modos, Manes no se definirá este mediodía o - al menos - no lo anunciará. En el radicalismo analizaron que no esperará a la proclama de María Eugenia Vidal sino que será una decisión meramente personal pero que, entre dimes y diretes, "parece que trabaja para ser candidato alguna vez, él tiene ganas". Si la ex gobernadora bonaerense, como todo pareciera indicar, abandona cualquier intento de volver a una lista en la provincia, el radical podría tomar aún más relevancia a la hora de ordenar los patitos. Sobre todo teniendo en cuenta que el ala dura del PRO dio el visto bueno a un pedido de Jorge Macri: este año no puede haber boletas con nombres de dirigentes con responsabilidad de gestión.

En ese camino, desde la UCR consideraron que Manes es un buen candidato y podría llegar a aglutinar, en una lista consensuada, nombres de todos los socios porque la premisa no es ir a internas sí o sí, sino buscar el consenso. Explicaron que el que mida más, irá. Si ese es el neurocientífico, lo lógico sería que el resto se haga a un lado y viceversa. En caso de no lograrse, la PASO es una herramienta de la democracia y la usarán. Si esto fuera así, podría haber varias listas: la de Manes por el radicalismo, la de Jorge Macri por el PRO, la de Diego Santilli por el PRO-larretista y la de Emilio Monzó, sólo por mencionar algunas.

La clave es la unidad. Cristina Kirchner consiguió el 54% de los votos en 2011 "porque estábamos peleados", analizaron y agregaron que "separados nos ganan". Por eso, lo que buscarán es el consenso o dirimir diferencias en PASO pero con todos adentro. Y cada vez más adentro: José Luis Espert, Emilio Monzó, Ricardo López Murphy y otros desencantados que buscarán encantar.