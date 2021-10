Cambiemos relanza la campaña con ruido sobre el proceso electoral

La dirigencia de Juntos por el Cambio presentó un Comité de Control Electoral y negó usar fondos públicos para la campaña. Denuncias fake sobre "clientelismo" y foco en las provincias donde se eligen senadores.

Lo mediático no siempre es lo que efectivamente se discute políticamente a fondo. La mesa nacional de Juntos por el Cambio no abordó de forma concreta la intención de quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados y, pese a algunos pronunciamientos duros de los últimos días, será un tema que tratarán recién con los resultados del 14 de noviembre sobre la mesa. Ahora, la oposición decidió concentrarse en garantizar la transparencia de la elección porque, según consideraron, los cambios en el Gabinete nacional apuntarán a dar vuelta el resultado con dádivas y clientelismo, algo que negaron hacer en distritos propios pese a que Facundo Manes, cuando se enfrentó a Diego Santilli en la PASO, advirtió sobre el uso de fondos de la Capital Federal para la campaña.

De forma virtual, los presidentes de los partidos fundadores Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Patricia Bullrich (PRO) y Alfredo Cornejo (UCR) presentaron formalmente el Comité de Control Electoral opositor que buscará recibir denuncias de delitos electorales que puedan cometerse camino a las urnas el 14 noviembre. Esos delitos pueden ir desde la compra de votos hasta las manipulaciones, según detallaron en conferencia de prensa, para lo cual crearon una red de control en los 24 distritos con foco en las ocho provincias que eligen senadores nacionales: Catamarca, Chubut, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Mendoza y Tucumán.

Cornejo explicó que esos ocho territorios son los que más le importan a Cristina Kirchner y que los distritos más complejos son Santa Fe, Chubut y La Pampa, donde hará énfasis el Frente de Todos para mantener el quórum en la Cámara Alta. Si bien el Comité pondrá ojo especial allí, también lo hará en el conurbano bonaerense, sobre todo en los municipios gobernados por el oficialismo, en Chaco, San Luis, Formosa o Santiago del Estero por el “clientelismo” y en todo el país. Así, Ferraro hizo foco en la importancia de la fiscalización y aseguró que su preocupación es que “el oficialismo, lejos de escuchar el mensaje de la ciudadanía, se recostó sobre aparatos clientelares y feudales de algunas provincias”.

Para la oposición, según dijo Bullrich, el cambio de Gabinete llegó para buscar dar vuelta los comicios con un enorme aparato electoral, “platita” y recursos de todos los argentinos con un alto nivel de emisión y uso de bases de datos. El Comité opositor buscará, entonces, detectar y prevenir irregularidades para “ponerle freno al uso inmoral del dinero de la sociedad”. Para ello, dispusieron un equipo interdisciplinario que analizará denuncias recibidas por Whatsapp y mail para validarlas o no, la mesa nacional definirá si presenta una denuncia judicial, el equipo de abogados la redactará, ingresará y hará un seguimiento. “No vamos a dejar que con la platita nos den vuelta la elección”, dijo la titular del PRO.

Consultados por El Destape sobre el uso de fondos públicos por parte de Juntos por el Cambio, como advirtió Facundo Manes en la PASO respecto a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en la CABA, los presidentes de la UCR y el PRO negaron cualquier tipo de maniobra de este estilo. Bullrich argumentó que Cambiemos tiene una acción y forma de hacer distintas al Frente de Todos, sacó del bolsillo el vacunatorio VIP y la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos. “No hacemos clientelismo ni utilizamos dádivas a cambio de votos”.

Respecto a Manes, la ex ministra de Seguridad remarcó la integración de las listas – algo así como que la denuncia del neurocientífico quedó en el pasado – y alegó que el Gobierno cambió su estrategia electoral por la unidad opositora, lo que los obligó a tomar la decisión de crear el Comité. Cornejo, que apoyó la boleta radical en la provincia, también se plegó a la negación y dijo que en ningún distrito gobernado por Juntos por el Cambio se usaron fondos públicos y que no hay una sola denuncia de ello, ni siquiera de la oposición (FdT).

Presidencia de Diputados

En los últimos días, varios referentes opositores salieron a plantear la necesidad de quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados y poner un nombre propio en la línea de sucesión presidencial. Bullrich remarcó que el resultado de la PASO reconfiguró las Cámaras Baja y Alta, así como la correlación de fuerzas pero los tres coincidieron en que no es un debate para plantear ahora y advirtieron que la mesa nacional no lo trabajó.

“No es para discutirlo ahora, primero hay que ver cuántos diputados vamos a tener”, dijo Bullrich ante la consulta de El Destape. Este medio recordó que en 2009 Elisa Carrió se opuso a una avanzada similar y el presidente de la Coalición Cívica respondió: “Tenemos que esperar el resultado del 14 de noviembre pero, en caso de ser mayoría, es lo que corresponde y así lo establece el reglamento”.

Con la intención de marcar una diferencia con lo ocurrido hace 12 años, la titular del PRO explicó que en aquellos tiempos la oposición estaba dividida y se abroqueló en lo que se dio a llamar Grupo A. Ese armado que se quedó con la presidencia de comisiones que, en una regla no escrita, siempre son para el partido gobernante. Más allá de eso, en 2021, “por reglamento, la primera minoría es la que tiene la presidencia de la Cámara”. Según los papeles, pese a que todavía no lo debatieron, podrían avanzar.

“La mesa nacional no lo ha discutido, ha habido pronunciamientos pero no tenemos que adelantarnos a algo que no ha sucedido”, sostuvo Bullrich pero enfatizó una distancia que entendieron clave con el 2009, aquella que dice que JxC es una unidad política que tiene un proyecto parlamentario opositor, que comandó el país y que tiene el objetivo de ser alternativa de gobierno.

Algo similar analizó Cornejo, que no se expresó públicamente sobre el debate. Para él, discutir la posibilidad antes del 14 de noviembre es “irrelevante” porque “no hay que cometer el error del Frente de Todos de menospreciar el voto ciudadano”. Remarcó que es la primera vez, en 14 años, que los bloques opositores están unidos en una misma formación política, por eso “lo que valía en 2009 no es exactamente lo que ocurre ahora”.

El comité

El Comité analizará denuncias recibidas por Whatsapp y mail, emitirá un “dictamen no vinculante” en el que tipificará el delito, fuero competente y legitimación activa. Tendrá relación directa con la Mesa Nacional y podrá articular con las mesas políticas y/o jurídicas de cada distrito y podrá realizar acuerdos de cooperación con una ONG.

Estará compuesto, a propuesta de PRO, por Lucas Incico y Santiago Alberdi; a propuesta de UCR por Mariano Genovesi y Manuel Terrade; a propuesta de CC-ARI por Cecilia Ferrero; a propuesta del Peronismo Federal por Antonio Calabrese y Analía Gonzalez; y a propuesta de Bases Republicanas y relaciones con ONG por Jimena de la Torre.

Macri a indagatoria

Pocos minutos antes de la conferencia de prensa, la Justicia citó a indagatoria a Mauricio Macri en el marco de la causa que investiga el espionaje ilegal a familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Fuera del país, el ex presidente presentó su libro en Miami y se anotició de la convocatoria a más de 7.000 kilómetros de distancia. Lo curioso: ahora no puede salir de la Argentina.

Bullrich dijo que nunca se vio una acción similar porque, sostuvo, Macri no estaba involucrado en la causa sino que la investigación pesaba sobre los titulares de la AFI durante el Gobierno de Cambiemos. El presidente es el jefe directo de esos funcionarios. Para ella, fue muy llamativo que hayan convocado al hombre FIFA en una pesquisa que no conoce y que no vio.