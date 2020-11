El publicista ecuatoriano y ex asesor presidencial, Jaime Durán Barba, reveló que el ex presidente Mauricio Macri estaba al tanto de que los números en las encuestas no eran los mejores y se evaluó en un momento que la ex gobernadora María Eugenia Vidal sea la candidata, pero tampoco tenía lo suficiente para ganar.

El denominado "Plan V" para que la por entonces gobernadora de Buenos Aires fue un secreto a voces en 2019, pero nunca confirmado por Juntos por el Cambio. Macri se desmoronaba en las encuestas de la mano de la caída económica, mientras que Vidal mantenía una alta imagen positiva.

"Le dijimos que había un altísimo riesgo de perder, y, haciendo una infidencia, fue cuando Macri nos pidió que hiciéramos una investigación a fondo sobre las posibilidades de que María Eugenia fuera candidata, él estaba dispuesto si era lo mejor. Y la investigación determinó que no, por muchas razones, pero por una central: ella tendría que haber atacado la política económica del presidente", relató Durán Barba en una entrevista con Radio Rivadavia.

Apuntó, además, que para que Vidal fuera candidata en el 2019 “tenía que atacar al macrismo y eso era ser una traidora y ella no estaba dispuesta a eso” y sostuvo que “muchos partidarios a Macri se hubieran enojado”. No obstante, en la actualidad, consideró que tanto Vidal como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “serían buenos candidatos” en representación de Juntos por el Cambio.

Otra infidencia que reveló el analista político, fue que en 2004 le sugirió a Macri que no se meta en política: “Le dije que se retirara de la política porque para ganar tendríamos que hacer cosas muy desagradables para limpiar su imagen. No me hizo caso y por muchos años me lo echaba en cara”, relató jocoso.

Relación con Marcos Peña

Duran Barba, en otro orden, expresó sus coincidencias con la cofundadora de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, quien salió en defensa del ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, a quien se le atribuye gran responsabilidad de la derrota de Juntos por el Cambio.

“Coincido completamente en que Macros es un tipo enormemente honesto y preparado y era de las pocas personas que enfrentaba al presidente (Macri)”, aseguró el escritor.

Asimismo, especificó que el ex funcionario “frenaba” al ex mandatario “en cosas cotidianas” y explicó que “en todos los palacios sucede el síndrome que se le dice que sí a todo lo que diga el Presidente, y esos son los peores, que le llevan el apunte en sus equivocaciones”.

“Su entorno tiene la obligación de decirle ‘mira esto no lo veo bien” o manifestar discrepancias. Y Marcos tenía es actitud, teníamos esa actitud”, completó.