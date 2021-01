El "regreso" de Carrió profundiza las divisiones en Juntos por el Cambio

Elisa Carrió sigue profundizando su "regreso" y, tras volver a hablarse con Mauricio Macri, ahora se reunió a solas con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, según hicieron trascender ambas en sus cuentas oficiales de Twitter.

"Me reuní como Pdta del PRO con la líder de la Coalición Cívica. Ratificamos los valores que nos unen en la República, para construir un país en el que el trabajo y la prosperidad sean las metas. Y para que JxC los levante bien alto. Trabajaremos en conjunto por un país en libertad", aseguró la ex ministra de seguridad. Por su parte la ex diputada simplemente subió la foto sin ningún tipo de expresión.

El domingo pasado, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, había manifestado que estaba "dispuesta" a ser candidata a gobernadora bonaerense, al considerar que en la ciudad de Buenos Aires, en el espacio para Juntos para el Cambio "hay muchos candidatos".

Carrió había expresado que "hay que equilibrar el poder" frente al kirchnerismo: "Saben que van a perder las elecciones, por eso ponen todos los recursos en la provincia de Buenos Aires, para poder ganar y consagrar una impunidad que es transitoria", fueron sus declaraciones en una entrevista a La Nación.

La ex diputada además había enfatizado que el espacio opositor la candidatura porteña "está resuelta porque" hay "muchos candidatos y candidatas en la Capital, pero puede haber un problema en la provincia de Buenos Aires", en una clara maniobra para posicionar a sus militantes de la Coalición Cívica en la lista de diputados que la acompañarían.

Massot, duro contra Carrió

En paralelo, el director del Banco Ciudad y ex diputado nacional, Nicolás Massot, aseguró este fin de semana que Elisa Carrió es "muy nociva" para algunas cosas. En ese sentido, sostuvo que "es una dirigente muy valiosa en algunas cosas, y muy nociva con otras", al tiempo que precisó que saben "quién es y cómo usa la información".

"Es la misma persona que decía que Macri era un contrabandista y Massa un narcotraficante. Dijo que se jubilaba y hoy va por una banca en el Congreso. Yo no la entiendo y creo que ella no contribuye a lo que tenemos que hacer", manifestó el dirigente político cercano a Emilio Monzó y Rogelio Frigerio.

Asimismo, en referencia a la ex diputada, Massot remarcó: "No entiendo cuál es el sentido de inventar cosas que no son reales. Hay que prestarle menos atención a las declaraciones de Carrió y buscar nuevamente la atención de nuestro electorado".

"Hay algunos que consideran que el problema es el otro, y otros consideramos que el problema es en conjunto y la solución es entre todos. Bienvenido sea que existan primarias y que la ciudadanía termine decidiendo qué ideas quiere defender", señaló.