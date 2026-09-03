El periodista de El Destape, Jonathan Heguier, analizó la estrategia del Gobierno nacional para intervenir en el fuero federal y construir una estructura de respaldo en los tribunales. Según explicó, la administración que encabeza Javier Milei avanza en el diseño de un esquema propio dentro de los tribunales de Comodoro Py con el objetivo de protegerse ante expedientes sensibles que podrían avanzar en la Justicia cuando el experimento libertario abandone el poder.

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Durante su análisis, Heguier detalló que el Poder Ejecutivo prepara una iniciativa legislativa para enviar al Parlamento que modificará el mapa de la Justicia federal porteña. El eje central de la propuesta consiste en la conformación de nuevos juzgados para intervenir en causas complejas que involucran a funcionarios y decisiones del oficialismo.

"Mientras el peronismo debate sobre los jueces, la Corte Suprema, el lawfare, el Lago Escondido, Javier Milei está armando su propio Comodoro Py para blindarse a futuro con las complicaciones judiciales que lo tienen en vilo con respecto a causas muy sensibles, sobre todo la causa Libra", advirtió Heguier al describir los movimientos que se preparan en el ámbito judicial.

La discusión que se viene en el Congreso de la Nación

El periodista remarcó que la iniciativa generará un fuerte impacto político una vez que tome estado parlamentario formal. En ese marco, anticipó que la Casa Rosada buscará canalizar la reforma a través de las vías institucionales correspondientes para sumar juzgados y bancas en los tribunales federales de la Capital Federal.

"Habrá un debate muy interesante en el Congreso sobre el proyecto que mandará el presidente a través de su ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Habrá nuevos tribunales federales en la Capital Federal", concluyó Heguier sobre el escenario que se abrirá en el ámbito legislativo.