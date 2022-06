Scioli comenzó a despedirse de la Embajada de Brasil

El canciller brasileño Carlos França despidió al embajador argentino en ese país, quien asumirá el Ministerio de Desarrollo Productivo en lugar de Matías Kulfas. "Hemos logrado muchas cosas juntos", afirmó.

El canciller brasileño Carlos França despidió este miercoles al embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, quien en los próximos días quedará a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo. "Hemos logrado muchas cosas juntos", afirmó el representante del gobierno de Jair Bolsonaro.

França agradeció a Scioli “por la labor en pro de las relaciones” entre ambos paises y destacó que “soy un entusiasta de la unión de estos dos grandes países que nos hermana”, afirmó el funcionario brasileño en Itamaraty, donde despidió, en nombre del gobierno de Brasil, al embajador argentino en este país.

“Juntos podemos enfrentar muchos retos y desafíos en el escenario internacional. Agradezco toda su energía en este tempo, hemos logrado muchas cosas y seguro que vamos a seguir trabajando más juntos con la Argentina, con un objetivo común de lograr más desarrollo y más bienestar para nuestros países”, dijo França.

En tanto, Scioli ponderó “toda la ayuda” de França, “para avanzar en la relación bilateral”. Durante la jornada, además, el Embajador habló con varios altos funcionarios del Gobierno y dirigentes políticos de distintos partidos y continuó con su agenda comprometida aquí, con encuentros con representantes de empresas que tenía comprometida, entre ellos, con el presidente para Latinoamérica de Whirpool, a quien en 2020 el Embajador invitó a ampliar su producción en la Argentina y en breve inaugurarán en Pilar una producción de 300.000 lavarropas, cuyo 70% se exporta. También estuvo reunido con el presidente y el consejo directivo de ANFAVEA, que representa toda la industria automotriz de Brasil.

Mañana Scioli continuará sus encuentros con autoridades nacionales y estaduales de Brasil y con empresarios que tienen inversiones en la Argentina, como General Motors, Electrolux, Dow, Havaianas, y traspasará el mando de presidente del grupo de los embajadores de América Latina y el Caribe.

Scioli, de vuelta en Argentina

El presidente Alberto Fernández le ofreció el sábado a Scioli ser el nuevo ministro de Desarrollo Productivo del Gobierno nacional, en reemplazo de Matías Kulfas quien fue echado de su cargo por difundir información en off the record contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires aceptó el ofrecimiento, pero quedó en arreglar algunos temas en Brasil.

Scioli recién terminará el próximo fin de semana su actividad en Brasilia y llegará a Buenos Aires el domingo a la noche, por lo que su asunción quedará para la otra semana. En principio, su idea es confirmar la continuidad de los tres secretarios que secundaban a Matías Kulfas. Se trata de los funcionarios a cargo de Industria, Ariel Schale; de Minería, Fernanda Avila: y de Pymes, Guillermo Merediz. Igual, todo dependerá de la conversación final que tenga con el Presidente a su vuelta de la Cumbre de las Américas.

Tras ser electo presidente en 2019, Fernández designó a Scioli como embajador en Brasil, con la tarea de llevar a adelante la relación conBolsonaro, más cercano a las ideas de Macri. En ese marco, el ex gobernador trabajó en el vínculo con el presidente, llevando a adelante una agenda ligada a la producción.