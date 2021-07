El Dipy se metió con la hija desaparecida de Estela de Carlotto

El autor de "Nena, a tu cola le falta crema" lanzo injurias contra la hija de Estela de Carlotto asesinada por la dictadura luego de parir.

El Dipy atacó a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y se metió con su hija que fue asesinada en la última dictadura militar. En una entrevista con Viviana Canosa dijo que "su hija asesinó a una estudiante por la espalda".

En un show mediático, el creador de la canción "Nena, a tu cola le falta crema" pidió que la cámara lo enfoque y le habló directamente a Estela de Carlotto: "Mis papás me enseñaron lo que es la verdad. ¿Se acuerda que usted tenía una hija que le decían Rita y asesinó por la espalda a una estudiante en aquella época? ¿Se acuerda?". Laura (tal cual era su verdadero nombre), hija de Estela, era militante de Montoneros cuando fue secuestrada por la dictadura militar, con un embarazo de menos de tres meses. En cautiverio, nació Ignacio, quien recuperaría su identidad recién en 2014.

El cumbiero después le respondió a la Abuela de Plaza de Mayo por la foto que se sacó con Mauricio Macri. "Los únicos que me educan son mis padres, no me saco fotos con gente que avala la mentira", señaló.

"Estela un gusto saludarla, con todo respeto se lo voy a decir, no la vi tan preocupada por el genocidio (sic) en Formosa", lanzó el Dipy. "Se quejan de los 30 mil desaparecidos, pero bancan a (Nicolás) Maduro. Dije que los militares hicieron muchas cosas, de obras hablo, pero agarran la parte que ellos quieren", respondió El Dipy en diálogo con Viviana Canosa en Viviana con Vos (A24).

Al respecto, El "Dipy" calificó a Estela como " una señora muy respetuosa" y dijo que los militares "hicieron cosas. La autopista que ella agarra para tomarse un vuelo la hicieron los milicos. Unos terribles hijos de puta que se merecen lo peor, unos genocidas, pero agarran la parte que ellos quieren".

Estela de Carlotto le respondió a El Dipy: "¿Cómo podemos ayudarte para que no te laven el cerebro?"

La titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto en la noche del jueves envió un mensaje a El Dipy: "¿Cómo podemos ayudarte para que los que te contagian el cerebro no lo sigan haciendo?"

El cantante de cumbia había dicho que "los que odian la dictadura y te hablan de 30.000, son los mismos que después bancan a Maduro. Son los mismos que los militares. Los mismos que te reclaman, las madres de Plaza de Mayo. Los mismos que te bancan el Nunca Más pero bancan a Perón que era milico". Después de esos dichos, que levantó críticas, Estela de Carlotto se preguntó: "¿Dipy, ¿sabes lo qué es una Abuela de Plaza de Mayo? Estamos buscando dos generaciones. 40 años caminando por el mundo sin odio”.

Al respecto, Carlotto se preguntó: "Dipy, ¿qué cosas buenas hicieron los militares. Decís que hicieron un montón de cosas ¿qué cosas? ¿sabés? Me parece que estás confundido. Nosotros podríamos ayudarte".

Por otro lado, el cantante agregó que la cúpula militar integrada por Jorge Rafael Videla, Emiliano Nicolás Massera o Leopoldo Fortunato Galtieri , que si bien "hicieron un montón de cosas, también se equivocaron". Desde hace un largo tiempo, en camino a las elecciones de 2021, el Dipy está cada vez más cerca a Juntos por el Cambio.