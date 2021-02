En el programa "Fuerte y al medio" emitido en El Destape Radio, el conductor Roberto Caballero apuntó contra el Grupo Clarín y aseguró que la campaña contra la vacuna Sputnik V representa la vuelta de un "periodismo de guerra". Además, advirtió por los efectos de un colisión inevitable entre el Gobierno y monopolio mediático.

Así arrancó el editorial: "No salgo del asombro de encontrarme con el editorial de Van Der Kooy en Clarín, titulado ´la vacuna nunca fue el problema, sino el Gobierno´. Es una declaración que deja como poca cosa aquellos sobre lo dijo sobre el periodismo de guerra. Si esto no es un declaración de guerra, no sabría entonces cómo describirlo. Clarín siempre tuvo un perfil negador sobre sus intervenciones, solo Julio Blanck reconoció que se decidió hacer periodismo de guerra. Aquí sucede algo parecido".

"Este título resume todo, y es verdad. Aún con las insuficiencias señaladas al Gobierno, la verdad es que este trato de Clarín no es porque el oficialismo sea más o menos amigables con sus negocios... acá hay una hostilidad que busca ir pelando al Gobierno como una cebolla hasta volverlo impotente en sus políticas", expresó Caballero. Y añadió: "Eso les garantiza seguir en su posición de abuso, de saqueo. Un objetivo estratégico es una pela entre Alberto y Cristina. Esa división debilitaría al gobierno a una mínima expresión".

En esa misma línea, explicó: "El objetivo de debilitar al Gobierno lo tienen desde el minuto uno, estamos entrando a una nueva fase, a una batalla sin la intensidad de otras oportunidades. Es como una colisión sin querer, como se el viento empujara. Me refiero a la declaración de las telecomunicaciones como servicio público. La pandemia descubrió que la conectividad es un bien estratégico, al nivel de otros servicios esenciales".

Asimismo, marcó que "el monopolio Clarín detenta una especie de gobierno sobre todo un estado de conectividades indispensables, y es allí donde, sin querer prácticamente, Fernández se da cuenta de que tiene que tomar una decisión para frenar esa máquina de saqueo". Y resaltó: "Por su parte, Clarín no puede dejar empoderar al Gobierno porque le puede imponer límites y regulaciones".

Para caballero "no aceptar el tope de aumentos del Enacom es una declaración de guerra" y "con lo de Van Der Kooy está todo dicho". En ese sentido, sumó: "Si profundizan esta beligerancia, nadie va a salir entero. A veces es mejor resignar una parte, que ir por todo. Pueden abrir la puerta a un discurso menos moderado ante lo antidemocrático de Clarín".

Por último, finalizó: "Tienen todo para perder. Nadie es tan grande como para no partirse. Volvió el periodismo de guerra recargado y... ya saben, eso no es periodismo".