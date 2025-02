Gendarmería marchará al edificio Centinela para protestar por los bajos salarios

La esposa de un efectivo de la Gendarmería Nacional que está al frente de los reclamos salariales de la fuerza de seguridad contó en una entrevista en El Destape 1070 que "más de la mitad del sueldo se va en alquiler" y que sólo les quedan “200 mil pesos para comer todo el mes". Esta semana el video del padre de un efectivo fue directamente a pedirle a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por aumentos salariales y ella le respondió que les entregarán casas del plan Procrear, que el Gobierno cerró. La señora, además, criticó que manden a los efectivos a reprimir a manifestantes en las protestas: "Es una guerra de pobres contra pobres", dijo.

La mujer habló bajo un pseudónimo, dado que los efectivos que pertenecen a las fuerzas tienen prohibido manifestarse. Para resguardar su identidad, decidió identificarse como “Valeria”. Ante la consulta de si el aumento del 5% que hizo el Ministerio aplacaría los reclamos, consideró: “Creo que va a tener mucha más gente en las calles, porque el 5% es una burla, creo que se está burlando de los gendarmes”, insistió.

Como los efectivos no pueden manifestarse, las familias decidieron salir a las calles: esposas, hijos, padres, abuelos, de manera pacífica “hasta que seamos escuchados” que se reunirán el 25 de febrero frente al histórico edificio Centinela, ubicado en Av. Antártida Argentina 1480, en la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. “Sé que la inflación es para todos, pero creo que los gendarmes están siendo tan mal pagados”, sostuvo y contó que su marido cobra entre 590 y 610 mil pesos y que no les están permitiendo hacer adicionales porque no les están dando los horarios.

Ella, además, también tiene a su hermana que fue traslada a Rosario y debe asumir su propio alquiler que cuesta 450 mil pesos en este momento porque la institución no asume los gastos de la vivienda. "Por eso mismo estamos pidiendo que se vea este sacrificio que hacen", apuntó.

Además, se manifestó contra Bullrich por haber prometido viviendas de un plan que ya no existe. "Está en todos los grupos, nos dio mucha indignación, mucha bronca que haya mentido, cómo va a dar casas de un plan que ya no existe, por qué mentir de esa forma a un señor que le habla con el corazón. Pasa que toda la gente que está saliendo, sale porque le duele que su hijo haya hecho tanto esfuerzo para entrar a la fuerza por vocación, pero no hay vocación que aguante", manifestó.

Sobre el cierre fue consultada sobre las opiniones que corren en las fuerzas por el hecho de que el Ministerio de Seguridad decidió su disposición para la represión de la protesta social, en lugar de estar al cuidado de las fronteras. "Pierden credibilidad, porque deberían estar en la frontera. Es una guerra de pobres contra pobres", sostuvo.