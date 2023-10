Gildo Insfrán: "La democracia es el mejor sistema político en el que se puede vivir"

El gobernador visitó a las familias wichí del este de la provincia y debatió con los vecinos sobre los derechos que están en juego en las elecciones generales del 22 de octubre.

El gobernador Gildo Insfrán, recorrió diferentes barrios del departamento Ramón Lista donde dialogó con los vecinos sobre el futuro del país, de cara a las elecciones presidenciales, y advirtió: “Desde que vino la democracia, esta es la decisión más importante que estamos por dar y de nosotros depende. En nuestra mano está el destino del país que queremos”.

Durante la recorrida, el mandatario reflexionó sobre las propuestas del candidato por la Libertad Avanza, Javier Milei y detalló: “Si ellos hubiesen estado antes que nosotros, no hubiese internet, caminos, energía eléctrica ni escuelas, porque para ellos lo que no es rentable, no se tiene que hacer”.

"Vienen por todos los derechos que se han conquistado, y piensan entregarle todo a los privados. Yo me pregunto qué privado va a venir a Quebracho o Ramón Lista a poner escuelas, la energía eléctrica, a hacer el sistema de salud", agregó el gobernador.

Por otro lado, Insfrán mencionó la idea de Milei de crear el ministerio de Capital humano y expresó: “Para nosotros, toda la política que desarrolla el peronismo es para que el hombre sea feliz y digno. Dice que van a sacar todos los ministerios y va a quedar el de Capital Humano, o sea nosotros vamos a ser como un billete".

En ese sentido, el mandatario mencionó la importancia de continuar con un sistema democrático y expresó: “La democracia es el mejor sistema político en el que se puede vivir. Se puede disentir, se puede opinar. En un sistema dictatorial no hay ninguna posibilidad”.

“El 22 de octubre nosotros vamos a ser los responsables si elegimos seguir viviendo en un sistema democrático, porque de las tres opciones que hay, dos piensan de la misma manera. Hay una sola agrupación política que nos puede garantizar la democracia y es Unión por la Patria”, remarcó el gobernador.

Por último, Insfrán reflexionó: “Sigamos este camino. Defendamos con nuestro voto, el 22, el sistema político en el que queremos vivir. Queremos que en donde exista una necesidad, exista un derecho, que no sea un robo que el que necesita, reciba una ayuda social”.

En la recorrida, que comenzó por la mañana, el gobernador visitó a las familias wichí y criollas de Santa Teresa, María Cristina, Lote 8, El Chorro, El Potrillo, El Favorito, San Martín, Villa Devoto y El Quebracho.