Martín Goerling, senador del PRO: "Hay preocupación de los gobernadores por la baja recaudación"

El presidente del bloque de senadores del PRO, Martín Goerling, reconoció que existe preocupación de los gobernadores por la baja recaudación y el impacto fiscal por la reforma laboral que impulsa el Gobierno. En diálogo con El Destape 1070, el legislador pidió más diálogo político, advirtió sobre la caída de la actividad y señaló que una mala ley podría derivar en mayor conflictividad social y judicial.

En medio del debate por la reforma laboral en el Senado, Martín Goerling puso el foco en uno de los puntos más sensibles para las provincias: la posible baja en la recaudación. “El capítulo impositivo es uno de los que está en discusión. Yo he hablado con alguno de los gobernadores de mi partido y hay una preocupación por una menor recaudación que puede llegar a haber si la actividad no remonta”, señaló.

La advertencia llega en un contexto de fuerte ajuste fiscal, caída del consumo y desaceleración de la actividad económica. Para varios mandatarios provinciales, el temor es que los cambios en el esquema impositivo y en los aportes laborales profundicen el desfinanciamiento de las cuentas públicas locales.

Goerling sostuvo que la discusión no puede ser fragmentada ni sectorial. “Yo creo que hay que dar una discusión más global, es una ley muy amplia, muy grande y hay que escuchar porque tiene que salir una buena ley. Lo peor que puede pasar es que salga una ley que después no sirva o tenga una conflictividad muy grande”, advirtió.

La llegada de Bullrich al Senado

El senador del PRO destacó un cambio de clima político en la Cámara alta desde la llegada de Patricia Bullrich. “Se nota desde que está Bullrich en el Senado que ha tomado el control de su bancada de LLA y creo que eso generó una escucha”, afirmó.

Asimismo, contrastó con la dinámica anterior del oficialismo. “Muchas cuestiones anteriormente no salieron en el Senado porque el Ejecutivo pedía que se vote sin modificar una coma o no se aceptaba ni una opinión de algún senador y la cosa no funciona así, pero creo que eso ha cambiado y habrá oportunidad de mayor diálogo”, explicó.