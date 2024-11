El brazo armado de Milei: el editorial de Roberto Navarro 

El periodista y conductor Roberto Navarro hizo un análisis sobre la estrategia del gobierno de Javier Milei para imponer el hambre y la pobreza en el país. Hizo referencia a su batalla cultural y el modelo represivo. En este marco, advirtió por la organización mileista que lanzó este fin de semana el troll libertario apodado Gordo Dann, que se presentó como la “pata armada”. “Tomémoslo en serio porque es grave”, disparó Navarro.

En su editorial en El Destape 1070, Navarro detalló que “Milei tiene un proyecto de una economía primerizada y ofrece al país como la granja del mundo ahogando a la industria local” y para llevar a cabo su plan “trabaja en dos áreas para sostenerlo: uno es la batalla cultural y la otra es la represiva”, es decir la violencia. “El modelo de negocios y el modelo político de los libertarios es el odio, el odio como el gran movilizador político”, planteó.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En este marco, puntualizó en las diferentes reuniones que están llevando adelante dirigentes libertarios para imponer su modelo político e hizo hincapié que este fin de semana el tuitero, el gordo Dann, con Agustín Romo y otros jóvenes libertarios presentaron una agrupación que ellos describieron como el brazo armado del gobierno de Milei.

“¿Tengo que pensar que mienten? ¿que no se van a armar? ¿o tengo que pensar que estamos ante el nacimiento de una triple A pero anunciada? Están anunciando una organización paraestatal para imponer las ideas libertarias”, disparó Navarro.

El periodista sostuvo que es “muy peligroso” y llamó a “todos los que quieran seguir viviendo en democracia, todos los que quieran evitar que nuevamente haya violencia en Argentina, que haya brazos armados, que haya triple A a armar una coalición que impida que esta gente siga haciendo daño”.

“A mí me parece que como está claro que el gobierno montó un aparato de propaganda y uno de persecución para instalar un régimen de hambre por las buenas o por las malas, frente a esto, solo queda el armado de una amplia coalición antifascista que no esté pensando en las listas del año que viene, sino el plato de comida vacío de los niños esta noche, que no discrimine, que no excluya, que no ande tildando de traidores a todo el que discrepe, que sea abarcador de todas las fuerzas que no quieran sumarse al régimen y que tenga una sola condición de filiación: la resistencia a la amenaza de imponer el hambre por la fuerza. Tomémoslo, en serio esto porque es grave”, cerró.