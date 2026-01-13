Abogada asesora de LLA en el Senado: “La reforma laboral le da mayor libertad a ambas partes”

La abogada laboralista Josefina Tajes, asesora del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) en la reforma laboral, defendió el proyecto que impulsa el Gobierno y aseguró que el objetivo central es "reducir la litigiosidad y generar empleo".

La abogada recordó en diálogo con El Destape 1070 que el proyecto de ley ya cuenta con dictamen de mayoría aprobado en diciembre y avanza en el Senado con instancias de diálogo abiertas. En ese marco, destacó que la senadora Patricia Bullrich dispuso una rueda de consultas con empresarios, la CGT y distintos sectores interesados, con el objetivo de recibir propuestas y observaciones antes del tratamiento final.

“El espíritu del proyecto es claro: reducir la litigiosidad, generar empleo, dar previsibilidad y atraer inversiones con pautas claras y precisas”, sostuvo. “La legislación actual es de 1974 y el sistema de trabajo cambió completamente. Se trata de modernizar un esquema que ya no responde a la realidad del país”, siguió.

Tajes también subrayó que la reforma apunta a otorgar mayor libertad a ambas partes de la relación laboral, y advirtió que el crecimiento de la informalidad impacta de lleno en el sistema previsional. “Cuando la informalidad crece, el sistema de seguridad social se desfinancia”, afirmó.

El impacto sobre las pymes

Otro de los puntos centrales del proyecto es el efecto que la legislación actual tiene sobre las pequeñas y medianas empresas. “Las pequeñas empresas tienen temor a contratar gente”, aseguró, y vinculó ese fenómeno con lo que definió como la "industria del juicio". “No se trata solo de la cantidad de expedientes, sino de los resultados de esos juicios, que hacen que un empleador prefiera no tomar personal”, explicó desde su experiencia de más de 40 años en el derecho laboral.

Por último, aclaró que el derecho de huelga está contemplado en la ley y remarcó que incluso la CGT muestra una predisposición al diálogo poco habitual en otras reformas. “El espíritu de la ley es generar fuentes de trabajo, cuidando además el equilibrio fiscal”, concluyó.