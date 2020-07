Santiago Cafiero reveló qué le dijeron en privado los dirigentes de Juntos por el Cambio

Santiago Cafiero se refirió a la utilización del asesinato de Fabián Gutiérrez por parte los presidentes de los partidos de la oposición y remarcó que “cruzaron un límite”. En diálogo con El Destape Radio (FM 107.3), el jefe de Gabinete afirmó que hablé con muchos de Juntos por el Cambio que me dijeron que no están de acuerdo con el comunicado".

"Hay sectores de la oposición sobre que no acuerdan con el comunicado sobre la muerte de Fabián Gutierrez. Pero sería bueno que lo expresen", enfatizó el jefe de gabinete.

"No está en carpeta pedirle plata al FMI".

"Arrancamos la negociación de la deuda bastante más abajo y ahora llegamos a un número más aceptado. Ya hay algunos acreedores que han aceptado y otros que en off the record manifiestan su disconformidad. Argentina no esconde las cartas. Para pagar tenemos que crecer y para eso no podemos ajustar. No hay margen para ajustar. Esta oferta es sustentable".

En ese sentido, agregó: "Es sustentable porque se bajan sensiblemente los intereses. Bajan al 3% cuando antes eran del 7%". "Esta es la última propuesta, el último esfuerzo que hacemos. Arrancamos más abajo para que quedara claro la realidad de Argentina. ¿Como negociábamos si no?. El cronograma de pagos que dejó el macrismo hizo que no tuviéramos fondos para enfrentar la pandemia".

Sobre medidas para paliar la crisis, Cafiero dijo: "Ya terminamos de delinear la moratoria que vamos a mandar al Congreso. Mandamos una moratoria al Congreso que va a aliviar a las pymes y los trabajadores independientes. Empezamos a proyectar la salida no de la pandemia pero si del aislamiento".

Ante la reacción de Juntos por el Cambio por el asesinato de Fabián Gutiérrez, el funcionario indicó: "Hay que poder distinguir dentro de la oposición", "Han quedado más aislados en la oposición los que intentaron utilizar la muerte de Fabián Gutiérrez", "La política de sembrar miedo y odio es lo que intentó hacer una parte de la oposición el fin de semana", "La operación del fin de semana no está en el juego democrático, cruzó un límite".

En ese sentido, aseveró: "Es muy penoso. Estamos luchando contra una pandemia como sociedad y meter estas acusaciones lejos de traer tranquilidad enturbia", "He hablado con muchos de la oposición que no están de acuerdo con el comunicado, sería bueno que lo dijeran en público. Es difícil sentarse a discutir en una mesa con alguien que de antemano te acusa de mandar a matar gente. Eso obtura el debate".

Por el rol de los medios en la pandemia, Cafiero aseguró: "Se fue rotando la atención y los públicos. Los consumos de medios son más diversos y trajes a medida sobre lo que cada espectador demanda. Se han multiplicado las voces de forma muy relevante. No tengo mucho que opinar sobre los grandes medios, no estoy tan pendiente de qué se dice o no. La construcción de sentido ya no se trata de lo que dice la tapa de un diario. Hay una disputa de sentido y yo confío en las voces múltiples y diversas que en la concentración de mediática".