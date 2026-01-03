Entre el repudio y el festejo, la dirigencia política se dividió frente al ataque de EE.UU. a Venezuela

La ofensiva de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro provocaron reacciones muy distintas, casi opuestas, en el arco político argentino. Mientras sectores del peronismo y del Frente de Izquierda repudiaron con dureza la intervención militar y denunciaron una “violación” al derecho internacional, referentes del PRO, la UCR, La Libertad Avanza, la Coalición Cívica y Encuentro Federal celebraron el operativo y lo interpretaron como el inicio de una transición democrática en el país caribeño.

En declaraciones a El Destape, el diputado nacional de Fuerza Patria Juan Grabois fue una de las voces que se expresó con más fuerza contra la ofensiva de Estados Unidos y consideró que la intervención militar en Venezuela responde exclusivamente a intereses económicos. “Cualquiera que piense lo contrario es un pelotudo que no entiende nada”, subrayó el dirigente de Patria Grande.

Grabois sostuvo que la acción militar norteamericana tiene como único objetivo perpetrar llevar a cabo “un saqueo del petróleo venezolano” y denunció una “violación flagrante de las más elementales normas del derecho internacional”, no solo por el bombardeo y el secuestro de Maduro, sino también por las declaraciones del presidente Donald Trump, a las que interpretó como una pretensión de anexar el país caribeño a los Estados Unidos. "Vamos a estar a cargo del país", había manifestado el mandatario estadounidense este sábado en una rueda de prensa.

Además, en diálogo con este este portal, el dirigente social cuestionó con severidad el alineamiento del gobierno de Javier Milei con Washington y habló de una “actitud cipaya” del Ejecutivo nacional que, según advirtió, daña a la Argentina y rompe con la tradición histórica de defender a América Latina como una zona de paz. "Es la lamentable y repugnante actitud cipayesca del gobierno argentino, que realmente nos hace daño a todos, no solamente al bufón de palacio que es Milei, porque enloda la tradición de nuestro país de garantizar Latinoamérica como una región de paz", argumentó Grabois.

Desde el peronismo, otra de las expresiones más firmes fue la del diputado nacional Agustín Rossi, quien, en declaraciones a El Destape, calificó el ataque como una acción “claramente violatoria del derecho internacional” y de la Carta de las Naciones Unidas. En esa línea, el ex ministro de Defensa remarcó el principio de no injerencia como eje de la política exterior argentina y reivindicó a América Latina como una zona de paz, al tiempo que sostuvo que, más allá de las opiniones sobre el gobierno de Maduro, una invasión militar extranjera en la región debe ser condenada por todas las fuerzas democráticas.

El ex canciller Jorge Taiana, en tanto, repudió en redes sociales la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y afirmó que los hechos “requieren la condena de la comunidad internacional”. El actual legislador dijo que se trata de una violación a la soberanía y al derecho internacional, advirtió que sienta un "precedente peligroso" para América Latina como Zona de Paz y reclamó una respuesta firme de las Naciones Unidas.

También el Partido Justicialista (PJ) difundió un comunicado en el que repudió y condenó los bombardeos de Estados Unidos, advirtió que constituyen una amenaza para toda la región y reafirmó el rechazo al uso de la fuerza y la solución pacífica de los conflictos. En un tono similar se pronunciaron los parlamentarios argentinos de Unión por la Patria (UxP) en el Mercosur, quienes rechazaron los ataques militares estadounidenses y denunciaron que no solo alcanzaron objetivos militares sino también a la población civil.

El Frente Renovador repudió el ataque estadounidense. "La legitimidad o ilegitimidad de un gobierno no puede resolverse mediante acciones armadas de un país extranjero sino por el propio pueblo a través de mecanismos democráticos, pacíficos y soberanos", inició el escrito de la mesa nacional en su cuenta oficial de la red social X (ex Twitter).

Desde el Frente de Izquierda (FIT), la diputada nacional Myriam Bregman repudió la ofensiva y la calificó como un hecho “inadmisible” para la región. En diálogo con El Destape, planteó que se trata de una avanzada militar “sin precedentes” recientes en América Latina y vinculó el ataque con una lógica imperialista por parte de Estados Unidos. En tanto, el FIT se movilizó este sábado frente a la Embajada de los Estados Unidos para rechazar el ataque a Venezuela.

Apoyo del PRO, La Libertad Avanza y la UCR a la ofensiva estadounidense

En el otro extremo del arco político, el jefe de la bancada del PRO en el Congreso, Cristian Ritondo planteó, en declaraciones a El Destape, que el gobierno de Maduro había desconocido el resultado electoral que consagró al opositor Edmundo González Urrutia y afirmó que, tras el fracaso de las vías institucionales, la intervención estadounidense fue una "acción necesaria" para devolverle la libertad al pueblo venezolano. En ese marco, celebró "la caída y detención" del mandatario y la consideró "un primer paso para terminar con el autoritarismo chavista".

En tanto, desde el oficialismo, el vocero presidencial y jefe de Gabinete Manuel Adorni se limitó a señalar que “cuando cae un dictador, el mundo se transforma en un lugar más libre”, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el operativo con un breve mensaje en redes sociales en favor de una “Venezuela libre”. En medio de las reacciones, Bullrich aprovechó el escenario para volver a marcar diferencias al ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. En un posteo en redes, lo cuestionó por sus críticas al operativo estadounidense y lo acusó de coincidir con el kirchnerismo, al definir su postura como “tibia”.

En la misma línea que el resto del oficialismo se expresó el ministro de Defensa, Carlos Presti, quien sostuvo que “defender la libertad en Venezuela es defender la paz y la estabilidad de la región” y aseguró que la Argentina acompaña las acciones orientadas a restablecer el Estado de Derecho y la voluntad popular. Además, vinculó el secuestro de Maduro con la situación del ciudadano y gendarme argentino Nahuel Gallo y afirmó que el desenlace del conflicto acerca la posibilidad de su liberación.

Mucho más moderada fue la Unión Cívica Radical. A través de un comunicado de su Comité Nacional, el partido expresó su "condena al proceso autoritario encabezado por Maduro" y manifestó su "solidaridad con el pueblo venezolano". La UCR sostuvo que en Venezuela “gobierna una dictadura que persigue, encarcela, expulsa y silencia a quienes piensan distinto”, y afirmó que "la única salida legítima y sostenible a la crisis debe ser democrática, pacífica y constitucional, basada en elecciones libres, transparentes y competitivas". A su vez, el radicalismo llamó a respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas y pidió a la Cancillería argentina especial cuidado de los ciudadanos argentinos que permanecen en el país caribeño.

Una posición similar expresó Miguel Ángel Pichetto, quien en su cuenta de X describió al gobierno de Maduro como “agotado, antidemocrático y violador de derechos humanos”, y señaló presuntos vínculos con el narcotráfico. Para el diputado de Encuentro Federal, la detención del presidente venezolano abre una etapa para la recuperación de la libertad y la democracia a través de elecciones libres.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro publicó un extenso mensaje en el que sostuvo que el pueblo venezolano “tiene derecho a recuperar de manera inmediata el orden democrático e institucional tras la dictadura de Maduro”. Al tiempo que reclamó pleno respeto de los derechos humanos y una transición democrática ordenada y pacífica.

Las distintas reacciones reflejaron una fuerte polarización en la dirigencia argentina frente al ataque militar de Estados Unidos en la región y reabrieron el debate sobre los límites de la intervención militar, la defensa de la soberanía y el rol de los organismos internacionales ante crisis políticas en América Latina.