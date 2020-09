Trotta entregó notebooks y apuntó al discurso de la meritocracia

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, apuntó contra el discurso meritócrata del macrismo y destacó que “el Estado es el que nos debe permitir igualar la línea de partida, porque no todos partimos del mismo lugar”. Lo hizo durante la entrega de 1.986 netbooks a alumnos de primer año del nivel secundario de 23 escuelas en el partido bonaerense de Pilar, informaron oficialmente.



“Tras una semana de intenso debate en torno a un país tan desigual, donde hubo la última semana mucho debate sobre la meritocracia y el esfuerzo, el Estado es el que nos debe permitir igualar la línea de partida, porque no todos partimos del mismo lugar”, afirmó en la en la Escuela Secundaria Nº 6 “Dr. Esteban Laureano Maradona”.



Trotta señaló que “el esfuerzo es fundamental, pero uno no es lo que es por su esfuerzo solamente; en América Latina y en particular en Argentina, uno muchas veces es lo que las condiciones lo llevan a ser y el lugar que a uno le toca nacer. Además, agregó que “por eso es tan importante la escuela y la presencia del Estado, porque es lo que nos permite modificar la realidad de origen en términos positivos de nuestras chicas y chicos”.

El ministro añadió que “hoy la tecnología tiene que estar cada vez más presente en nuestra aulas, y no solo por la pandemia, sino porque nuestras chicas y chicos son estudiantes del siglo XXI, nativos digitales y necesitan las herramientas para desempeñarse en un mundo cada vez más conectado”.Por su parte, el intendente municipal,, destacó que la entrega de netbooks “demuestra la decisión del presidente Alberto Fernández y del Ministerio de Educación de hacer realidad esa necesidad que tenemos de igualar derechos y dar oportunidades de educación a nuestro pueblo”.“Hay una visión del Gobierno nacional de que estas computadoras tengan conectividad, que el servicio público de internet tiene que llegar a todas y todos”, manifestó.Tras la entrega de las computadoras, Trotta continuó su visita a la olla popular ubicada en el barrio de Peruzzoti, a cargo de las maestras de la Escuela Primaria N° 35, quienes dos veces a la semana abastecen a 30 familias de la zona con más de 200 porciones.La entrega de netbooks se inscribe en el marco del Plan Federal “Juana Manso” y del programa “Seguimos educando”. Los dispositivos tecnológicos están siendo entregados en los distritos de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón y Quilmes. También en San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y General Rodríguez.Del mismo modo, 55.000 netbooks y 22.000 tablets están siendo distribuidas en las diez provincias del Norte Grande: Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.