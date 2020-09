En el medio de un debate en referencia a la vuelta presencial de las clases en en todo el país, el gobernador Axel Kicillof, la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak y el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta presentaron el programa de acompañamiento a las trayectorias y revinculación de estudiantes (ATR). El mismo propone la vuelta a las clases presenciales para todos los alumnos y alumnas que perdieron el vínculo educativo.

“Nueve de cada 10 chicos en las Provincia tuvieron continuidad pedagógica”, detalló la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila. En ese sentido, Axel Kicillof afirmó que “vamos a llevarles la escuela a la casas a ese porcentaje de pibe y piba que perdieron esa conectividad”.

“Como es riesgoso y no funciono llevarlos a las plazas ni a las escuelas porque no funciona, entonces si por condiciones de la pandemia eso no se puede, vamos a llevar la escuela a los chicos”, explicó el Gobernador y respondió a las propuestas de CABA.

“Vamos a entregar protocolos a Nación como hay que hacerlo y corresponde y no por los medios de comunicación”, retrucó Kicillof y recordó que “No hay un manual de Coronavirus escrito de cómo se hace, pero no podemos hacer experimentos con los chicos, no queremos que eso ocurra en Argentina”.

Cómo es el plan para la vuelta a clases

El programa de Acompañamiento y reconciliación de estudiantes, se realizará con la incorporación de suplentes y auxiliares docentes a quienes se les pagará una beca mensual de $8000 más viáticos. Serán un total de 35.500 nuevo profesionales. Cada docente tendrá a cargo 6 alumnos y alumnas que visitará dos veces por semana en su domicilio.

Al respecto, Vila detalló que “el regreso dependerá de dos condiciones: la baja o nula circulación, es decir una circulación comunitaria del virus controlada; y la segunda es que sea progresiva y deba estar monitoreada permanentemente”.