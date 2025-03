El periodista Roberto Navarro denunció que desde diciembre se aceleró la salida de capitales, lo que hizo subir el riesgo país, y el Banco Central aceleró la intervención en el mercado para que no suba el precio del dólar. En ese contexto de crisis, apuntó Navarro, tuvo lugar la cripto estafa. En los últimos días diarios internacioneles se hicieron eco del escándalo como The New York Times, que denunció que cercanos al presidente pedían 50 mil dólares para reunirse con él, y The Wall Street Journal.

Al mismo tiempo, el fiscal Eduardo Taiano pidió las versiones taquigráficas de lo que dijeron los especialistas cripto en el Congreso la semana pasada, mientras que Estados Unidos ya activó sus propias investigaciones judiciales.

"Uno ve que el Presidente está desangelado. Ya no es ese tipo que veían alto rubio y de ojos celestes. La gente escucha que se está hablando del dólar. Escucha que está subiendo el riesgo país y que están apareciendo notas sobre su presidente en distintos medios del mundo", analizó Navarro en su editorial de este lunes en El Destape 1070.

Luego mostró datos económicos de un economista cercano a Milei, donde advierte de la caída de las reservas que está por debajo de u$s 27.995 millones. "Vende dólares todos el tiempo para que no suba de precio. Pero como no imprime dólares se le están acabando", indicó Navarro. Y agregó: "Uno tiene que pensar que esa fue la razón por la que arregló a las apuradas con el FMI. Se hablaba de fin de abril y ahora parece que lo va a mandar al Congreso. Y ya no dice que el cepo lo va a levantar el año que viene sino ahora. Le están pidiendo que abra el cepo porque no quieren darle plata para que mantenga los dólares paralelos y que se los coma en un mes o dos".