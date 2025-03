El editorial de Navarro: "Sin luz, ni trenes, ni semáforos, ni dólares"

El periodista Roberto Navarro repasó el caos que vivió la ciudad y la provincia de Buenos Aires durante la jornada del miércoles frente al apagón masivo que afectó a más de 600 mil usuarias y usuarios y remarcó la importancia de un Estado presente, que construye y controla para el funcionamiento de una sociedad. Asimismo adelantó que el nuevo préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) sería de 8 mil millones de dólares y se refirió a la denuncia penal contra Karina Milei por corrupción.

"Cuando empezó el desarme del Estado, nosotros advertimos que no se puede vivir sin Estado. El Estado tiene que construir, controlar. Vivir sin Estado es volver al estado de naturaleza, donde cada uno se arreglaba como podía y se vivía muy mal. De hecho la expectativa de vida era muchísimo mejor. Vivir en comunidad necesita cierto tipo de organización y esa organización es el Estado", comenzó.

En su editorial de este jueves, en El Destape 1070, Navarro puso especial énfasis en la importancia de dicho Estado, hoy ausente casi por completo. "La deserción del Estado, no sólo se observa en la construcción constante que tiene que hacer, sino también en los entes de control. El Estado no controla. Ayer no funcionó ningún semáforo en la Ciudad de Buenos Aires, fue un caos. El semáforo es una buena metáfora de como funciona el Estado: controla, se para en el medio y dice 'vos, ahora vos, todos tenemos que pasar'. Si no hay nadie que medie entre nosotros, nos quedamos todos parados. También se cortó el subte, ayer no hubo un Estado... La gente se bajaba de los colectivos y caminaba", señaló.

"Este tipo de apagones tan grandes, no son habituales. Hubo cuatro desde ayer. Nadie puede explicar porqué. Si no tenés un buen sistema de control que está al tanto, viendo todo el tiempo lo que está pasando, hay un momento que no sabés qué pasa. Por lo tanto, tenés que creer lo que te dicen las empresas", alertó el director del portal. En este caso, Edesur tampoco dio respuestas claras sobre lo ocurrido.

Navarro acusó a Milei de ser un presidente que "no controla, no hace obra público" y como consecuencia de ese abandono, alguna vez "se va a romper todo". Y añadió: "Los entes de control, de todo, hasta la AFIP, están siendo vaciados. Es un Gobierno sin Estado, sin obra pública, que vacía hospitales, universidades y también a la ciencia. Todo es una involución. Lo único que hace Milei es ocuparse de la macro, todo lo demás se va a ir deteriorando porque lo dejó de lado. Y algún día, cuando ya sea tarde y se haya hecho mucho daño, nos vamos a dar cuenta que no podemos vivir sin Estado".

Por otro lado, el periodista señaló que -en las últimas horas- BlackRock advirtió a inversos extranjeros por el atraso cambiario en Argentina y sostuvo que, según la información de El Destape, "el Fondo Monetario Internacional (FMI) le va a dar 8 mil millones de dólares como fondos frescos y se los da de libre disponibilidad; es decir, los puede vender". En esa línea marcó que "le están dando dólares para la timba" y según su análisis, teniendo en cuenta que hoy gastan 2 mil millones por mes para sostener el precio del dólar, "esto alcanza para cuatro meses".

"Después de esos meses, va a haber un montón de vivos que se llevaron un montón de dólares regalados. Ese dólar barato se lo vamos a seguir dando a los timberos por decisión del Estado y se va a juntar cada vez más presión. Cuando salgan todos juntos, porque se acabó y nadie más te da guita, ya pasó el blanqueo y el FMI, la explosión será mucho más grande. Y el sufrimiento de los que quedaron adentro, también", advirtió Navarro.

En este marco, una consultora aseguró que una familia integrada por cuatro integrantes necesita más de 2 millones de pesos para ser clase media. "Este 'plan macro' es para pocos y el Estado no se ocupa de nada de lo demás. Cuando la macro es para pocos, quedan marginados. ¿Y qué hace el Estado? Bullrich los caga a palos... Ayer tuvo que ir la hinchada de Chacarita a defender a los jubilados por la defección de la política opositora que no los va a defender. La policía está reprimiendo como si peleara con un grupo de asaltantes... Se preparan como un Ejército, como si fueran a la guerra", repudió.

Navarro resaltó que vivimos una época "ridícula para bancar un plan que, así como está, tiene los días contados" y que en medio del caos, "está la corrupción" reflejada en la denuncia penal a Karina Milei por pedir plata y hacer tráfico de influencias para el Presidente. "Estos lúmpenes que están en Casa Rosada, con un plan que ya se hizo 20 veces pero exacerbado y con una represión cada día más fuerte... Encima están afanando. Hay 50 personas haciendo cola para contarlo, el abogado no tiene ni que citar testigos. Es un escándalo y está cubierto por el establishment, por las energéticas, las petroleras, los medios de comunicación... Cada día es más grave".

"¿Para qué quieren los fondos del FMI el gobierno, si dicen que nos va bien? Esos fondos no son para los argentinos, sino para los grandes fondos de inversión que están en pesos y se quieren ir. Un país sin luz, sin trenes, sin semáforos, donde la Ciudad ya no es una ciudad para circular sino que es una gigantesca playa de estacionamiento en donde nadie se puede mover", concluyó.