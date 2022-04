Kulfas, fulminante contra Milei y la dolarización de la economía: "Son espejitos de colores"

Javier Milei propuso dolarizar la economía en la Argentina y Matías Kulfas, el ministro de Producción, salió a cruzarlo públicamente.

La insólita propuesta de Javier Milei de dolarizar la economía en la Argentina encontró fuertes respuestas desde el gobierno, por lo que Matías Kulfas se sumó a ellas. El ministro de Producción nacional le brindó una entrevista a Radio Mitre (AM 790) y fulminó al economista de derecha.

Allí, el funcionario acusó al político del partido La Libertad Avanza de engañar a la sociedad, ya que según él su idea es impracticable en la actualidad. Y hasta explicó por qué no coincide para nada con quien no descartó sumarse al Juntos de Mauricio Macri de cara a las elecciones presidenciales de 2023.

Matías Kulfas liquidó a Javier Milei por querer dolarizar la economía: "Espejitos de colores"

Consultado acerca de la particular ocurrencia del aliado de José Luis Espert, el ministro de Producción sostuvo que para él se trata de "espejitos de colores" de los que "no se explica" el daño que causaría su implementación. Incluso, dio a entender que son discursos sencillos que se dan en este tipo de coyunturas pero que serían imposibles de aplicar en este país.

En este sentido, el funcionario indicó que "en Argentina es habitual que cuando hay problemas aparezcan personas que tienen una solución mágica". Además. aclaró que "las experiencias no son buenas en países donde se implementó la dolarización" e insistió con que "no se dice a qué paridad se haría, por ejemplo". "Hay un montón de preguntas que no responden quienes plantean estos temas", destacó.

Por lo tanto, Kulfas reiteró que las propuestas como esta de Milei "son espejitos de colores para que la gente se aferre a una esperanza, pero sin explicar cómo hacer". Y cerró con que, para él, si se implementara el plan tal cual pide la derecha "la gente saldría volando".

Matías Kulfas admitió los problemas para combatir la inflación

Cuando en Mitre le preguntaron por qué cuesta tanto ganar la batalla contra el incremento de los valores de los productos, en especial de los alimentos, el ministro de Producción recordó: "Nunca dijimos que la inflación se resuelve con el control de precios". Además, calculó qué puede llegar a ocurrir con los valores dentro de algunos meses: "El número final no está cerrado, estamos previendo que sea superior a febrero. Alemania y España tuvieron un 3% en un mes, que es lo que tienen en un año...".

Además, repasó que "hay una situación de inflación internacional que se suma a la argentina" y añadió: "Habíamos logrado bajarla a un 36% y el regreso a la inflación internacional nos puso de nuevo en un 50%". Kulfas indicó que "el control de precios es una herramienta que sirve para anclar las expectativas" y resaltó que "en pandemia, por ejemplo, con controles se logró que la inflación de las góndolas estuviese bajo el promedio".

"Esto de por sí solo no resuelve problemas, tenemos un escenario macroeconómico que resolver", aclaró igualmente. De paso, les apuntó a aquellos que se benefician por esta situación en desmedro de la gran mayoría que sale perjudicada: "Que hay especuladores y vivos no tengo duda". "En situaciones de fuerte inestabilidad, como una suba de precios internacional por la guerra en Ucrania, en estos momentos aparecen los especuladores. Por eso es importante trazar una linea de trabajo. Tienen que retrotraer aumentos que no tienen justificación", insistió.

Por último, Kulfas repasó que a todos los gobiernos les costó trabajar en este sentido porque "el gran tema acá es que la inflación no es un fenómeno sencillo de resolver". Y sentenció: "Tenemos 15 años de inflación de dos dígitos, que se aceleró en el ultimo gobierno. Mauricio Macri dijo que se solucionaba en cinco minutos. Fruto de esa liviandad, entregó el doble".