Un ex ministro de Macri reveló qué hay detrás del proyecto de dolarizar la economía

El ex ministro rechazó la propuesta de Milei, que coquetea con Macri. Según afirmó, los que dicen eso ocultan "un Plan Bonex" o que haya una "hiperinflación que deje tierra arrasada.

El ex ministro de Hacienda y Finanzas del macrismo, Alfonso Prat-Gay, salió a cruzar la propuesta del diputado nacional Javier Milei de dolarizar la economía. Según sostuvo, los que proponen esta idea "no dicen toda la verdad" y que hacen es "es ocultar un Plan Bonex".

"Para eliminar el peso, se tiene que hacer algo con los contratos. ¿Qué vas a hacer con los cinco billones de plazos fijos en pesos que están en los bancos, que estos después los pusieron en el Central en Leliqs? No tenés los dólares para rescatarlos, ni tampoco para los depósitos en dólares que tienen los ahorristas en el sistema financiero", afirmó Prat Gay en una entrevista al canal La Nación+.

Y agregó: "Cuando dicen dolarización o eliminar el peso están diciendo dos cosas: o aplicar un Plan Bonex o esperan una hiperinflación que deje tierra arrasada".

El Plan Bonex fue una medida tomada en 1989, durante la primera presidencia de Carlos Menem, en una búsqueda por frenar la hiperinflación. Consistió en canjear depósitos a plazo fijo por por títulos públicos. Esta iniciativa terminó en fracaso.

¿Qué pasa entre Macri y Milei?

Las declaraciones de Prat Gay se dan en medio de los coqueteos de Macri, y el ala dura del Pro, con Milei. La titular del partido amarillo, Patricia Bullrich, afirmó que "no hay que cerrar ninguna puerta". La ex ministra de seguridad responde directamente al ex presidente.

Los acercamientos a Milei son rechazados por otro socio importante de Juntos, como la Unión Cívica Radical y el peronista Miguel Ángel Pichetto. El titular del partido centenario, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, definió como una "expresión antidemocrática" al diputado, que en la conmemoración del Día de la Memoria retomó la "teoría de los dos demonios".

El liberal se manifestó abierto a hacer "una alianza con Macri", pero planteó que el ex presidente se "tiene que alejar de Juntos". "Tuve una charla con Macri donde hablamos de economía, pero le preguntaría si realmente cree que se puede gobernar con la gente que tiene al lado porque son inviables", afirmó.