La masterclass económica de casi 3 horas que desarrolló Javier Milei ante los diputados y senadores libertarios dejó más dudas que certezas sobre el rumbo trazado por el Presidente. Si antes de la exposición había diferencias en el Gabinete sobre cómo responder ante las consecuencias de la política económica, ahora esas inquietudes se trasladaron a las bancadas legislativas.

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Milei se mostró inflexible ante las críticas y los pedidos de medidas para endeudados, subir salarios y reactivación del consumo. Si bien pocos se animaban a plantearlas delante del primer mandatario, había iniciativas bajo análisis. Les exigió a sus legisladores que salgan a defender la gestión a capa y espada en los medios. Pero más de 24 horas después, primó el silencio.

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“Está bien lo que dice porque estamos en un momento bisagra y pide que no nos dejemos psicopatear. El gobierno se tiene que sostener y se muestra firme. Pero creo que tenemos que mostrar comprensión ante lo que está pasando la gente”, matiza un diputado libertario que no saldrá en defensa del rumbo. “Tenemos que dar una defensa comprensiva porque si no ese lugar lo va a llenar alguien y no va a ser él”, advierte en clave electoral.

Milei hizo una defensa férrea y total que funcionó como mensaje frente a las críticas externas pero también ante las dudas internas. “La economía lleva 27 meses de crecimiento, Argentina va a exportar 100 mil millones de dólares, baja la inflación, baja la pobreza, hay consumo y crecimiento. Todo va a mejorar”, fue la síntesis que reprodujeron varios legisladores del optimismo que intentó contagiar Milei. No lo logró con claridad entre los propios.

Ya en el Gabinete se dividían las opiniones. De allí surgían las propuestas en análisis de parte de la mesa política para tomar alguna medida hacia las familias endeudadas o incluso una recomposición salarial a través de paritarias.

En ese grupo están Patricia Bullrich, Diego Santilli y Luis Caputo. Primero creen que el momento para tomar medidas es ahora, antes de entrar en clima electoral. Apuntan a otorgarle gestos para la clase media. “Sabemos que una parte de la clase media está atravesando un momento difícil. Los procesos de estabilización son procesos muy difíciles, donde de golpe el dolor del proceso de estabilización genera un miedo social”, se había diferenciado Bullrich el fin de semana. La masterclass no dejó lugar a dudas, esas herramientas no tienen lugar y el pedido es que la defensa sea “con la misma vehemencia” que lo hace Milei en las redes.

La discusión también se centra en las formas. “Hay un voto blando, moderado, republicano, de centro derecha que está atento a las formas y también al fondo. Ese voto está necesitando una recepción terapéutica”, opina un diputado libertario. “Nos pidió que seamos contundentes como lo es él ante cada mentira en las redes. La inflación la ciudadanía ha dejado de tenerlo como preocupación, ese es un logro nuestro”, mostró su alineamiento total el karinista Sebastian Pareja.