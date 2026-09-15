El objetivo hacia el 29 de septiembre es llegar a la comisión con la mayor cantidad de puntos de acuerdo posible, para que existan como máximo dos dictámenes.

Tras los emplazamientos votados por mayoría la semana pasada en la última sesión, la Cámara de Diputados avanza en el tratamiento de los más de 45 proyectos de asistencia a las familias endeudadas. El calendario aprobado indica que en 15 días debería conseguirse al menos un dictamen para llevar al recinto y cada bloque repasa las opciones en curso para alcanzar una síntesis y ponerla en negociación con otras bancadas.

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Con el cambio de posición registrado la semana pasada, el oficialismo pasó de considerar el tema como un problema entre privados a definir un esquema de trabajo dada la presión opositora. La expectativa estaba puesta en que hoy se presentase una propuesta formal, pero La Libertad Avanza no tiene un proyecto acordado.

¿Qué proponen los distintos bloques en Diputados para los deudores?

Silvana Giudici negocia junto a Diana Fernández Molero del PRO y Lisandro Nieri del radicalismo una alternativa que puedan presentar en conjunto. El concepto a legislar es hacia adelante para que haya mayor claridad en las tasas de interés que aplican las billeteras virtuales a la hora de ofrecer préstamos.

El peronismo, en tanto, tiene varias iniciativas que están siendo revisadas para que queden sintetizadas en un solo proyecto. A diferencia de LLA, busca atender la situación de quienes ya están en mora mediante la refinanciación y reestructuración de la deuda a una tasa más baja que la original y con eliminación de intereses punitorios.

En el justicialismo aclaran que esta solución no tiene costo fiscal, ya que el esfuerzo lo realizan los bancos y no el Estado. “El esfuerzo lo hace el acreedor, no es una tasa subsidiada”, aclaran. Una vez que haya acuerdo interno sobre la propuesta definitiva, se establecerán los enlaces con otros bloques.

¿En qué consiste la "segunda oportunidad" para morosos que plantea Provincias Unidas?

Provincias Unidas, en tanto, también realiza un filtro entre todas las iniciativas presentadas y desecha cualquier artículo que contemple alguna erogación estatal. Entre las particularidades de lo que proponen, está la creación de la “segunda oportunidad” para el deudor. Se trata de una instancia prejudicial de conciliación para quienes hayan adquirido deudas que no pueden pagar y cumplan ciertos requisitos.

"Va a depender del nivel de ingresos del moroso y de los montos que debe. No es una instancia que pensamos para el que sacó un préstamo y se compró una lancha", matizan. Por ahora no hay punto de acuerdo interno sobre si es pertinente regular las tasas de interés para que tengan tope. Ese espacio buscará luego acercar posiciones con Unión por la Patria para lograr una propuesta conjunta.

Cierre de plazos en el Congreso: la meta de llegar al recinto con dos dictámenes

El objetivo hacia el 29 de septiembre es llegar a la comisión con la mayor cantidad de puntos de acuerdo posible, para que existan como máximo dos dictámenes. Uno del oficialismo y aliados que legisle hacia adelante y otro de la oposición que atienda la situación de los más de 6 millones de morosos.