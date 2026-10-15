"Vamos a terminar este acto con represión": el momento en que los gases llegaron al escenario

En el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria, un amplio margen de sindicatos y organizaciones universitarias se convocaron este jueves frente al Congreso de la Nación y presentaron un documento que fue leído durante el acto central a las 16.30, que estuvo encabezado por distintos referentes estudiantiles, entre ellos Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA). Mientras se leía el texto la Policía y Gendarmería reprimieron a los manifestantes a la altura de Callao y Rivadavia. Carvalho, que fue quien cerró el discurso, con arengas a favor de la democracia y la universidad pública. "Vamos a terminar este acto con los gases de la represión. Pero el presidente Milei va a terminar su mandato, se va a ir de la Casa Rosada y la universidad va a seguir estando", afirmó el dirigente de la FUA.

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Como todos los años desde la llegada del clan Milei al gobierno, la comunidad universitaria salió a marchar ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma, que si bien fue sancionada por el Congreso en 2025, luego de que el Senado insistiera con el proyecto pese al veto presidencial, en un conflicto que se profundizó desde 2024, todavía espera por aplicarse como corresponde y tiene a todo el programa nacional de las universidades en vilo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pidió rever el proyecto de presupuesto 2027 impulsado por el Gobierno nacional, cuya destinación para las universidades, denuncian, es poca.

El proyecto oficial contempla $7,3 billones para las universidades nacionales, de los cuales $6,3 billones son para personal, funcionamiento y transferencias corrientes y $1,02 billones para ciencia y tecnología, hospitales universitarios y programas educativos. Desde el CIN plantean que se necesitan al menos de $11 billones y estima que solo el gasto en personal llegaría a $8,368 billones, lo que afectaría al sistema científico nacional.

"El incumplimiento por parte del gobierno nacional de la ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano. El Congreso de la Nación y el Poder Judicial nos han dado la razón sancionando una ley, declarando inconstitucional la pretensión del gobierno de anularla y estableciendo una medida cautelar que exige el cumplimiento inmediato de sus artículos 5 (salarios) y 6 (becas)", reza el texto presentado por el sector universitario, y agregaron: "El Congreso de la Nación tiene la enorme responsabilidad de defender nuestras instituciones y someter a su deliberación todas las leyes que se crean necesarias para nuestro país".

"Hacer ciencia es producir conocimiento e innovación. Y las universidades son protagonistas del ecosistema innovador que, en todas sus disciplinas, aportan al crecimiento económico y al patrimonio artístico e intelectual de nuestro pueblo. Es generar herramientas que nos permitan crecer como país, que nos permitan comprender la realidad que nos toca vivir", agregaron sobre el final del documento. Y remataron: "Sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social".

El texto completo que leyó la comunidad universitaria

Represión en el Congreso: policías dispararon contra los manifestantes

Mientras en el centro de la Plaza transcurría la presentación del documento del CIN, un puñado de policías atacó a varios manifestantes que estaban en el perímetro y tiñeron de violencia la jornada. También un grupo de encapuchados, apuntados como infiltrados de la Policía Federal, se sumaron a la escalada de violencia contra los manifestantes.

"Me cayó la cápsula de gas lacrimógeno en la cabeza. No sé como estoy, tengo que ir al hospital", afirmó Andrea, una de las víctimas del ataque de los policías frente al Congreso.