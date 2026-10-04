Domingo clave: el gobierno de Milei sigue con atención las elecciones en Brasil

Los dos principales candidatos de las elecciones de Brasil, el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador opositor Flávio Bolsonaro emitieron su voto temprano a la mañana y marcaron el inicio de una jornada de mucha tensión y expectativa.

La Conferencia Nacional de Obispos, una figura de la Iglesia Católica que se volvió protagónica en los últimos tiempos de la campaña, volvió a enviar hoy un fuerte mensaje que fue leído contra Bolsonaro y su candidatura.