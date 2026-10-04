El Gobierno de Javier Milei sigue con gran expectativa la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil de este domingo 4 de octubre, en las que el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva compite contra el senador opositor del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro. Los dos principales candidatos emitieron su voto temprano a la mañana y marcaron el inicio de una jornada de mucha tensión y expectativa por lo que será el futuro de América Latina. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Domingo clave: el gobierno de Milei sigue con atención las elecciones en Brasil
El presidente argentino sigue con gran expectativa la primera vuelta de unos comicios decisivos para el futuro de América Latina.
Hace 1 hora
Elecciones en Brasil: Lula y Bolsonaro ya votaron en una jornada cargada de tensión e incertidumbre
Los dos principales candidatos de las elecciones de Brasil, el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador opositor Flávio Bolsonaro emitieron su voto temprano a la mañana y marcaron el inicio de una jornada de mucha tensión y expectativa.
La Conferencia Nacional de Obispos, una figura de la Iglesia Católica que se volvió protagónica en los últimos tiempos de la campaña, volvió a enviar hoy un fuerte mensaje que fue leído contra Bolsonaro y su candidatura.
Hace 2 horas
Grabois apuntó contra "la mafiosidad de la justicia" tras ser procesado por la toma del Instituto Perón
El dirigente social Juan Grabois cargó contra la "mafiosidad" del Poder Judicial tras conocerse que la Cámara Federal porteña confirmó su procesamiento por la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón.
"El nivel de mafiosidad de la justicia argentina se confirma cada día", escribió Grabois en su cuenta de X. Además, afirmó que los magistrados "se equivocan" si creen que van a silenciarlo.
Hace 11 horas
La suprema fragilidad del esquema que sostiene a Milei
En medio de la caída de la actividad y la suba del 30% en el riesgo país, la Corte salió en auxilio del presidente y los intereses extranjeros. Bullrich se candidatea antes de tiempo y a Lamelas no le gusta nada. El doble juego de BlackRock camino a las elecciones. Lula vs Bolsonaro: ¿Brasil también camina hacia la recesión?
Hace 11 horas
No hay dos velocidades ni serrucho, hay recesión económica
Las definiciones de “dos velocidades” y “serrucho” disimulan una economía doméstica en recesión mientras se consolidan enclaves exportadores vinculados con los recursos naturales. No son sectores que avanzan a distinto ritmo: se mueven en direcciones opuestas.
En el ciclo político de Javier Milei se consolidaron dos expresiones para explicar el recorrido de la actividad: una economía “a dos velocidades” y otra en forma de “serrucho”. Las dos imágenes tienen algo en común: evitan la verdadera descripción. La economía argentina durante los años de Milei está en recesión.
Hace 11 horas
Masterclass: la mayoría cree que hay una crisis económica y que lo peor está por venir
Una nueva encuesta indica que para más del 60% de los argentinos el país atraviesa una crisis económica y que se profundizará. Las principales demandas son de mejorar los salarios y la creación de empleo, aún entre los votantes de Milei y Bullrich.
Hace 18 horas
Un asesor de Caputo cruzó a García Cuerva: “Estoy cansado de este tipo”
Felipe Núñez, funcionario del riñón del ministro de Economía, le pidió al prelado “menos política” y “más predicar la palabra de Dios”. Fue luego de que el arzobispo dijera que León XIV se va a encontrar con una Argentina “herida”.
El asesor de Caputo Felipe Núñez apuntó contra García Cuerva.
Hace 18 horas
Marina Dal Poggetto advierte sobre la economía de Milei: "Está comprando menos dólares"
La directora de una de las principales consultoras políticas ubicó el comienzo del estancamiento económico en febrero del 2025. Según planteó, "la Argentina se está encareciendo en dólares".
Hace 21 horas
Caputo negó una recesión y culpó al kirchnerismo por la escalada del Riesgo País
El ministro de Economía explicó que el menor ritmo de actividad responde a dos factores externos a la gestión libertaria: el contexto financiero mundial y la incertidumbre política local.
Caputo atribuyó el mal momento económico al contexto global.
10:50 | 03/10/2026
Resaca de París, campaña del miedo 2027 y una jugada de billar por la Ley de Tierras
Desde París, Javier Milei y Luis Caputo atribuyeron la escalada del riesgo país y la tensión financiera a la posibilidad de un triunfo opositor en 2027. Mientras el JP Morgan y el FMI advierten sobre la recesión y los límites del crecimiento, los datos tributarios muestran una creciente concentración de la riqueza. La Corte Suprema abre una nueva disputa por la Ley de Tierras con Pichetto al rescate.
10:03 | 03/10/2026
Milei aterrizó en Aeroparque luego de su participación en el Argentina Week de París
El jefe de Estado llegó a la Argentina a las 10.15. Lo acompañó la comitiva presidencial.
20:08 | 02/10/2026
Lo que se cocina en París: Milei y los gobernadores negocian la agenda del Congreso
El Presidente se llevó a la mitad de los mandatarios provinciales a la gira por Francia. Estos dialogaron con los representantes de la Casa Rosada sobre los dos principales temas que el Gobierno quiere sacar.
Fuentes parlamentarias comentaron a El Destape que París es la sede de las conversaciones entre Nación y las provincias, tanto para la reforma electoral, que Milei considera clave para su potencial reelección, como para el presupuesto 202
18:43 | 02/10/2026
La consultora que convirtió la motosierra en modelo para el capital francés
Mientras el galardón recibido junto al Nobel Philippe Aghion circulaba como un reconocimiento internacional, el economista Romaric Godin de Mediapart, fue prácticamente el único en explicar quiénes están detrás del Paris Economic Forum. Su conclusión: el mileísmo se convirtió en el programa político de una parte del capital financiero y tecnológico francés.
18:41 | 02/10/2026
Misiones va a la Justicia por el DNU de Milei contra la Ley de Tierras
Mientras en el Congreso aún hay incertidumbre por el quórum para tratarlo, Hugo Passalacqua avanzó con judicializar el decreto de Milei que anuló la Ley de Tierras.
17:42 | 02/10/2026
Pandanés cerró sus locales y despidió a 150 trabajadores
La cadena de panaderías cerró sus 25 sucursales y pidió la quiebra. Los empleados denuncian que fueron despedidos por WhatsApp y sin aviso formal.
16:46 | 02/10/2026
Pasaporte de oro: Argentina se suma a países como Antigua y Barbuda, Dominica y Granada
Argentina se incorporará a un mecanismo utilizado por un grupo reducido de países, cuyas economías son precarias.
16:43 | 02/10/2026
El plan de Lousteau para un frente anti Milei: "El que más chance tenga"
El diputado nacional del radicalismo afirmó que está trabajando para concretar un encuentro entre distintos sectores y referentes para competirle al Presidente en las elecciones 2027. A quiénes busca tentar.