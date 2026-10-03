A horas de las elecciones presidenciales en Brasil, una encuesta da un empate técnico entre el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro. El sondeo de la consultora Datafolha aventuraría un escenario parejo, que derivaría en un ballotage.

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Según reportó la agencia Prensa Libre, el estudio de Datafolha mostró al Presidente, que se presenta por el Partido de los Trabajadores (PT), con 45 por ciento de los votos válidos, frente a 42 por ciento para Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal: diferencia dentro del margen de error y que mantiene abierta la definición en las urnas.

La encuesta anterior, publicada hace solo dos días, mostró al mandatario con 45 por ciento y el senador 40 por ciento de los votos válidos, que excluyen los sufragios blancos y nulos y, en el caso de las encuestas, también dejan fuera a los electores que se declaran indecisos.

Muy por detrás de los dos principales aspirantes aparecen Ronaldo Caiado, del Partido Social Democrático, con cuatro por ciento de los votos válidos; Renan Santos, de Misión, y Augusto Cury, de Avante, con tres por ciento cada uno, mientras Romeu Zema, de Nuevo, alcanza uno por ciento.

Elecciones en Brasil: qué se necesita para ganar en primera vuelta

Para ganar en la primera vuelta de mañana, un candidato necesita obtener más de la mitad de los votos válidos; si nadie alcanza esa cifra, los dos mejor posicionados volverán a medirse en el ballotage del 25 de octubre.

El escenario también presenta una contienda estrecha para esa eventual segunda vuelta, de cara a la cual Lula reúne 47 por ciento de los votos totales, frente a 46 por ciento de Flávio, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, resultado considerado empate dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

Los resultados de esta última encuesta reflejan un panorama similar al que han mostrado otros sondeos en las semanas pasadas, lo que lleva a la prensa brasileña a hablar de uno de los enfrentamientos más reñido desde el inicio de la redemocratización en el país en 1985.

El sondeo, encomendado por Folha de S.Paulo y TV Globo, reunió cuatro mil seis entrevistas realizadas el viernes y sábado en 122 municipios del país. Con 158,7 millones de electores habilitados, la abstención constituye otro factor que deja incertidumbre sobre el desenlace de los comicios, después de que en 2022 superara ligeramente el 20 por ciento.