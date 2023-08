Faltante de medicamentos y aumento de precios: Qué pasa en las farmacias de PBA

Tras las PASO, muchas droguerías aumentaron los precios indiscriminadamente. El Colegio de Farmacéuticos provincial denunció “distorsiones en la cadena de comercialización de medicamentos”. Qué va a pasar.

Con el resultado de las elecciones PASO del domingo a la noche y la posterior devaluación, el lunes por la mañana varias droguerías “aumentaron los precios” indiscriminadamente. Por ello, el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires denunció "serias distorsiones en la cadena de comercialización de medicamentos", que involucra a los "laboratorios productores (que fijan los precios)” y "droguerías y distribuidoras, hasta llegar a las farmacias".

En diálogo con Radio La Plata 90.9, Alejandra Gómez, presidenta del Colegio de Farmacéuticos bonaerense dijo que “el lunes las droguerías aumentaron, y esta semana fue mucho más notorio porque los aumentos fueron muchos más altos que lo que venia ocurriendo los meses anteriores, en donde los aumentos eran una vez por mes y venían acompañados con la inflación”.

Respecto de la posibilidad que haya faltante de medicamentos, Gómez llevó tranquilidad a los y las pacientes: “No es que falta algún medicamento en particular, las farmacias están en situación de emergencia y se manejan con el stock disponible que tiene; pero no es falta alguna droga en particular como ocurrió en otros momentos”.

El Colegio de Farmacéuticos provincial sacó un comunicado que advierte que “a raíz de la coyuntura política, o por mera especulación, algunas de estas empresas (laboratorios productores que fijan los precios) pusieron tope a la cantidad de unidades de medicamentos que le venden a las farmacias”. Como consecuencia, “modificaron desfavorablemente las condiciones de compra y plazos de pago, recortando los recursos de las mismas, que en su mayoría son unipersonales o familiares, y afectando la posibilidad de seguir brindando un servicio de calidad a nuestros pacientes".

"Para agravar la situación, la mayoría de las obras sociales mantienen plazos de pago ajenos a la crisis inflacionaria actual, con tiempos que van desde 45, 60 y hasta 90 días, un factor que impacta negativamente en la economía de las farmacias y hace inviable la atención a sus afiliados", informó el Colegio.

Por eso, el comunicado difundido por el Colegio remarcó que "de mantenerse estas nuevas imposiciones comerciales y los tiempos de pago de la seguridad social (obras sociales y prepagas) peligra seriamente el servicio farmacéutico, la atención a la comunidad y la cadena de pago".

“Con el comunicado queríamos avisarle a la comunidad cuál es el problema que tenemos, en donde tuvimos problemas con el tipo de medicamentos y también con que la economía y este momento de transición hay que seguir con una cadena de pagos y cumplirla”, confirmó la presidenta del Colegio de Farmacéuticos bonaerense, Alejandra Gómez.

“Hay un compromiso de las farmacias de seguir atendiendo, el farmacéutico está presente como ha estado en otras situaciones. Es el momento de que el o la paciente entienda que el farmacéutico es un trabajador de salud, de confianza, y debe saber que se puede cambiar la marca o sustituir algún medicamento y poder confiar”, cerró Gómez.