Kicillof: “Dólar Futuro es la historia de una infamia absoluta”

Desde la residencia oficial de La Plata, Axel Kicillof declaró en el marco de la causa “Dólar Futuro”, la tildó de ser un “disparate jurídico” y una “verdadera aberración moral”, criticó el funcionamiento del sistema judicial y, al igual que Cristina Fernández no pidió su sobreseimiento, sino que solicitó que el juicio “tiene que terminar hoy porque es una farsa”.

“Tienen todos los elementos para terminar con esta farsa”, comenzó con su alocución el Gobernador y afirmó que “nunca se investigó ningún delito porque no lo hubo”. En ese sentido, detallo que la causa “es la historia de una infamia absoluta, pero como bien relataba mejor que nadie la Vicepresidenta, tiene consecuencias muy concretas con una intencionalidad política directa”.

Kicillof disparó contra el fallecido juez y dijo que “Bonadio intentó producir una devaluación en tiempo real nunca antes vista”. “Es causa se usó para ganar elecciones, porque quienes acusaron fueron un miembro del Pro, Pinedo y de la UCR que era parte de la contienda electoral”.

Respecto de la causa por la que está acusado, el Gobernador explicó que “lo que decían era que, básicamente vendíamos dólar barato a nuestros amigos. Primero se nos acusó de corrupción y después se intentó una devaluación, pero no acabó acá; esta causa se usó para forzar la salida del presidente del Banco Central, que según nuestras leyes no cambia con el gobierno, como tampoco cambia el Procurador, pero se usó para correr al Presidente”.

Durante su audiencia, el Gobernador estuvo en la residencia con las banderas argentina y bonaerense de fondo, y una computadora de escritorio en el que se podía observar cómo se estaba realizando el masivo plan de vacunación contra el coronavirus. Respecto de la causa, el mandatario explicó que nunca hubo un delito concreto: “Nunca se denunció un delito claro, se pasaron cambiando el tipo penal y hasta los acusados. Cuando Bonadio la tomó, empezó a citar testigos como Redrado, Prat Gay, Lucas Llach, todos lo que eran nuestra oposición; y cada uno habló de una delito distinto, un papelón”.

“Hoy soy Gobernador y tengo que estar de nuevo, por enésima vez, tratando de explicarle a una justicia ciega, sorda, muda, condicionada, y partirizada”, disparó. Kicillof aprovechó la oportunidad e hizo una cronología del caso: “Cuando se inicia el juicio no estábamos acusados ni yo ni la Vicepresidenta, se había acusado al Banco Central, a su directorio. Entonces llaman como testigo a Marcelo Bonelli, y lo menciono porque cuando me citaron a indagatoria, revisé las mil páginas que tenía en el expediente y no aparecía mencionado una sola vez. El único que me citó era Bonelli citando sus propias notas, y ahí Bonadió metió todo en la misma bolsa y me citan a mí y a la Vicepresidenta”.

Además detalló que, la causa posee párrafos “sacados de sitios web”, tales como “’la gran economía de internet’, y ‘abogados.com.ar’. Cortaron y pegaron pedacitos sacados de internet; esta causa es una vergüenza de punta a punta”. Como resultado, “con el procesamiento y la elevación a juicio oral, Bonadio nos trabó un embargo que yo todavía tengo por 15 mil millones de pesos a cada uno. Además de hacer el negocio mediático y político, nos embargaron con humo”.