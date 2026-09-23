Tras el discurso de Milei en la ONU, una nueva encuesta pone en alerta al Gobierno

A pesar de todo el apoyo de Estados Unidos, el Gobierno de Javier Milei enfrenta un panorama incierto de cara a las próximas elecciones 2027 ya que la mayoría de los votantes manifiestan un estado de ánimo negativo respecto al futuro del país y una desaprobación de la gestión libertaria. Asimismo, el Ejecutivo enfrenta un posible empate técnico con la mayor fuerza opositora representada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

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El 53% de los argentinos manifiesta un estado de ánimo negativo respecto al futuro del país. La gestión presidencial acumula un 59% de desaprobación y la dirección del Gobierno es vista como equivocada por el 55%. En los escenarios de balotaje, Milei y Kicillof aparecen en empate técnico, lo que abre un panorama incierto para La Libertad Avanza pese al respaldo internacional. Los datos surgen de la última encuesta nacional de Trends, realizada entre el 8 y el 17 de septiembre sobre 2.000 casos, que refleja un clima social adverso para el oficialismo. Apenas un 32% se muestra esperanzado.

El estudio muestra que la economía, los salarios y el desempleo son los principales problemas señalados por la ciudadanía. La corrupción y la figura del propio presidente Javier Milei aparecen también como preocupaciones destacadas. En cuanto a la evaluación de la gestión, el resultado es contundente: 59% considera negativa la administración nacional, frente a un 39% que la valora positivamente.

La desaprobación se mantiene estable respecto a meses anteriores, consolidando una tendencia crítica.

La percepción sobre la dirección del Gobierno refuerza ese diagnóstico ya que el 55% cree que el país va en la dirección incorrecta, mientras que solo un 37% sostiene lo contrario. La caída de 15 puntos en la visión positiva desde comienzos de año refleja el desgaste político.

En el plano electoral, la encuesta muestra que La Libertad Avanza conserva un 35% de intención de voto, seguido de cerca por el peronismo de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, con 33%. La izquierda alcanza un 8% y el PRO un 7%. La identificación partidaria también refleja la polarización: un 34% se reconoce cercano a LLA, mientras que el peronismo y el kirchnerismo suman en conjunto un 33%. El resto de los espacios aparece fragmentado.

Dentro del peronismo, Axel Kicillof se consolida como el dirigente con mayor respaldo: el 58% de los simpatizantes lo elige como candidato presidencial, muy por encima de Sergio Massa (17%) y Guillermo Moreno (8%).

Balotaje: empate técnico

El escenario más relevante para el Gobierno surge en los posibles balotajes. En un enfrentamiento entre Milei y Kicillof, el resultado es de 42% a 40%, con un 12% de voto en blanco o indeciso. La diferencia está dentro del margen de error, lo que configura un empate técnico. En el caso de un balotaje contra Cristina Fernández de Kirchner, Milei obtiene 42% y la expresidenta 39%, mientras que frente a Sergio Massa la paridad vuelve a repetirse: 44% para Milei y 39% para el exministro.

La imagen de los principales dirigentes también muestra desgaste. Milei registra un 55% de imagen negativa, frente a un 44% positiva. Patricia Bullrich presenta números similares (54% negativa, 43% positiva). Kicillof, en cambio, logra un diferencial menos adverso: 53% negativa y 41% positiva. Cristina Kirchner y Mauricio Macri aparecen con los peores balances, ambos con casi 60% de rechazo. La figura de Karina Milei, hermana del presidente, también muestra un diferencial negativo de 39 puntos.