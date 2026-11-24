El bloque de diputados del Partido Justicialista de Chaco denunció penalmente al gobernador Leandro Zdero, al ministro de Economía nacional, Luis Caputo, y al titular de Hacienda provincial, José Alejandro Abraam, por un convenio que comprometió $476.258.990.950 de la provincia y afectó fondos de la coparticipación federal como garantía, la deuda más grande tomada por la provincia. Los legisladores sostienen que el acuerdo, aprobado mediante el decreto provincial 1823/2026, constituyó una operación de crédito público que debía contar con autorización de la Legislatura.

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La presentación también cuestiona otras condiciones incluidas en el convenio: Chaco asumió el compromiso de desistir de un juicio contra el Estado nacional ante la Corte Suprema y de entregar información periódica sobre sus cuentas al Ministerio de Economía. Para el PJ, esas cláusulas afectan la autonomía provincial y fueron aceptadas sin intervención parlamentaria.

El acuerdo fue aprobado por Zdero mediante un decreto firmado el 3 de agosto, al que accedió El Destape. Fue celebrado bajo el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) y lleva las firmas del gobernador y de Caputo, junto a las de Abraam y el secretario general de la Gobernación, Julio César Ferro.

El diputado provincial Sebastián Benítez Molas, portavoz de la denuncia, afirmó a El Destape que “Zdero tomó de manera ilegal y por decreto la deuda más grande de la historia del Chaco, sin pasar por la Legislatura, violando la Constitución y de espaldas a la gente”. El oficialismo provincial rechaza esa interpretación. El diputado nacional Guillermo Agüero sostuvo que la refinanciación de anticipos se realizó dentro de la ley, con dictámenes favorables de los organismos de control, y calificó la denuncia de “chicana política”.

Cómo se conformó el acuerdo

El convenio detalla obligaciones que Chaco reconoció ante la Nación: $77.166 millones correspondientes a un acuerdo REOR anterior, firmado en diciembre de 2025; $400.000 millones de un anticipo financiero otorgado mediante el decreto nacional 219/2026; y otros $12.995 millones en intereses de ese anticipo. La suma alcanzó los $490.161 millones.

De ese monto se descontaron $13.902 millones que la Nación reconoció adeudar a la provincia por un ajuste del Consenso Fiscal. El saldo resultante es el compromiso de más de $476 mil millones cuestionado por los legisladores. El acuerdo establece el pago en tres tramos. El último, por $343.263.648.484,51, quedó previsto en siete cuotas mensuales a partir de junio de 2027, con una tasa nominal anual fija del 15%.

Benítez Molas sostuvo que los adelantos de coparticipación son asistencias de liquidez que habitualmente deben devolverse en plazos breves y dentro del ejercicio económico. En cambio, afirmó que esta operación “no solamente sobrepasa el ejercicio económico, sino que sobrepasa el propio gobierno, porque se termina de pagar en 2028”.

Los denunciantes señalan que el artículo 63 de la Constitución chaqueña exige una ley aprobada por dos tercios de la Cámara para operaciones de crédito público. En una Legislatura de 32 integrantes, ese número equivale a 22 votos. Según el bloque, la autorización nunca fue votada.

Coparticipación, juicio y control de las cuentas

La denuncia también apunta a las garantías y obligaciones incluidas en el convenio. La cláusula cuarta establece que el capital y los intereses se pagarán “mediante la retención de los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”, a partir del decimoquinto día hábil anterior a cada vencimiento.

Otra cláusula compromete a Chaco a desistir “de la acción y del derecho” en una causa contra el Estado nacional radicada en la Corte Suprema. Se trata de una acción declarativa de inconstitucionalidad que cuestionaba el decreto nacional 473/2023 y la ley 27.725.

El convenio también establece que la provincia deberá remitir mensualmente a la Secretaría de Hacienda nacional información sobre deuda, gasto en personal, situación del tesoro, saldos bancarios, avales, recaudación tributaria y financiamiento a municipios. Cada trimestre deberá informar, además, las tarifas de los servicios públicos.

Para Benítez Molas, esa obligación implica una pérdida de autonomía. El análisis que acompaña la denuncia la considera “una injerencia indebida y un mecanismo de tutela o supervisión fiscal directa por parte del Estado Nacional”. También cuestiona el compromiso de abandonar el juicio sin aprobación legislativa.

La deuda en el presupuesto 2027

Los diputados del PJ sostienen que el convenio aparece reflejado en el proyecto de presupuesto provincial 2027, previsto para tratarse este miércoles en la Legislatura. La planilla de deuda pública al 31 de agosto de 2026 incluye una línea denominada “Convenio REOR - Nación” por $446.258.990.950. Según los denunciantes, esa cifra corresponde al saldo del acuerdo después del pago de una primera cuota de $30.000 millones.

El stock total consignado en el proyecto asciende a $866.867.221.439, por lo que el convenio representa más de la mitad. De acuerdo con el informe que acompaña la presentación, la deuda pasó de unos $458.409 millones en el presupuesto anterior a casi $867 mil millones en el proyecto 2027: un incremento del 89,1%. “Se duplica el stock de deuda de un año al otro por decreto. Algo nunca visto en la Argentina, con muchísima complicidad del Gobierno nacional”, sostuvo Benítez Molas.

El legislador agregó que el bloque desconoce el destino de los fondos. Al comparar la operación con otras deudas que, según dijo, tenían asignaciones específicas, afirmó: “Acá no sabemos qué gastaron”. Y añadió: “Al parecer ya se gastó la plata”.

Pedidos de informes y posibles acciones judiciales

Antes de la denuncia penal, el bloque intentó obtener explicaciones por la vía parlamentaria. Benítez Molas aseguró que realizaron pedidos de informes a distintas áreas sin recibir respuesta y que consultó al ministro Abraam durante la presentación del presupuesto en la Comisión de Hacienda.

Según su relato, los funcionarios describieron la deuda como compromisos asumidos. El diputado sostuvo que, aun bajo esa denominación, debían contar primero con aprobación legislativa.

El análisis del bloque plantea que la operación podría ser nula bajo la ley provincial de Administración Financiera y propone otras dos vías: una acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco y una presentación ante la Corte Suprema nacional contra la cláusula de información fiscal.

En tanto, el decreto consigna que la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado intervinieron mediante dictámenes “sin objeciones técnicas”. La norma también invoca legislación nacional y el decreto que creó el REOR. Esos antecedentes forman parte de la defensa oficial de una operación cuya legalidad quedó ahora bajo cuestionamiento judicial.