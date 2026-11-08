Qué dijo el papa León XIV en el Palacio Libertad: las frases más importantes, una por una

En su primer discurso en tierras argentinas, el Papa León XIV compartió un fuerte mensaje contra las políticas de ajustes a nivel mundial, pero que, por otro lado, apuntan directamente a las políticas que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei. En el Palacio Libertad hizo un largo recuento sobre diferentes situaciones que van desde la Universidad hasta los pueblos originarios, pasando por temas como la discapacidad y jubilados.

"Ninguna generación comienza la patria desde cero; la recibe en una lengua y en unos vínculos que la preceden. La historia guarda motivos de gratitud y también recuerdos dolorosos. A cada generación corresponde discernir aquello que merece ser conservado; la Patria que hoy está en manos de ustedes será mañana la herencia de otros".

“La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía. Argentina posee muchos recursos humanos; hacer fructificar esas riquezas exige prestar atención a los jóvenes. Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes tienen que abandonar sus tierras para realizar sus sueños”.

"La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio; quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad. El bien común al que sirve la autoridad debe poder percibirse en las condiciones concretas de la vida cotidiana".

"Una Nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños. Crear las condiciones para que puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación"

"Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes. Y custodiarla hasta su término natural"

"La democracia pertenece también a esa herencia que debe ser custodiada. Elegir a los propios gobernantes mediante el sufragio, participar en la vida pública, expresar con libertad las propias convicciones, confiar en la ley y reconocer en las instituciones un espacio común son bienes que se afianzan con el tiempo y que cada generación está llamada a cuidar y fortalecer".

" Esta tierra conoce bien el valor del esfuerzo de quienes se ganan la vida en el campo y en las ciudades, en los talleres, en las escuelas y en los hospitales; de quienes emprenden y de quienes cada día sostienen sus hogares. El trabajo permite a una persona sustentar a los suyos, desarrollar sus capacidades y saberse partícipe de la construcción de la Patria."

"La misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad. También entonces corresponde cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir. Esa responsabilidad para con el género humano se refiere también al cuidado de la Tierra".

"Los rápidos avances tecnológicos abren, a su vez, posibilidades que hace pocos años apenas podían imaginarse. Plantean también interrogantes de gran alcance, especialmente en relación con la Inteligencia Artificial. La medicina, la educación, la producción y la investigación cuentan hoy con instrumentos capaces de transformar profundamente la vida humana. Estos avances exigen considerar las consecuencias de su aplicación y las responsabilidades de quienes deciden cómo utilizarlos.