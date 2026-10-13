Diego Masaragián reemplazó en Discapacidad a Di Liscia, quien tuvo un grave accidente

El Gobierno de Javier Milei designó a Diego Masaragian como nuevo secretario nacional de Discapacidad, luego de que Pablo Di Liscia sufriera varias fracturas en un grave accidente en moto que le imposibilitó continuar con sus funciones en el cargo.

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"La nueva designación responde a la necesidad de garantizar la continuidad de la gestión y profundizar el proceso de optimización iniciado en el área", se indicó en un comunicado oficial.

Su designación en la sensible área de Discapacidad se conoce dos semanas después de que su antecesor tuviera un fuerte accidente con el que se fracturó siete costillas del lado derecho, la clavícula y el omóplato.

"La decisión fue tomada luego del accidente que sufrió el actual Secretario, Pablo Di Liscia, a quien el Ministerio de Salud de la Nación le desea una pronta recuperación", agrega el texto.

Di Liscia había sido nombrado en el cargo el 22 de septiembre, tras la salida de Alejandro Vilches del Gobierno, en medio de la interna a cielo abierto en el Gobierno a raíz de los cambios propuestos en el proyecto de ley de Presupuesto 2027.

"La prioridad es fortalecer los mecanismos de control, continuar las auditorias para asegurar una administración eficiente de los recursos y mejorar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad", se añade en el comunicado.

Quién es Masaragián

Fue jefe de Neurocirugía del Hospital Carrillo desde el 2007 hasta el 2016, para luego asumir el cargo de director asociado hasta febrero 2020.

También se dedicó a la docencia universitaria y fue docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) hasta el 2022.

En la administración pública, Masaragián se desempeñaba como Administrador Nacional de Establecimientos de Salud, cargo para el que fue designado en julio de 2025. Desde esa función, estuvo al frente de la gestión los hospitales Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo y Laura Bonaparte, además del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofisica del Sur (Inareps).

El Ministerio consideró que su recorrido en la gestión hospitalaria y de servicios asistenciales "constituye un antecedente crucial para esta nueva responsabilidad".