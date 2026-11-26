El proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de juegos de azar y apuestas en línea propone prohibir la publicidad de estas plataformas, impedir el acceso de menores de edad y establecer un sistema de verificación de identidad mediante reconocimiento facial. También plantea restricciones a los medios de pago, la creación de un registro de autoexclusión y sanciones para quienes incumplan sus disposiciones.

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La iniciativa declara de interés nacional la prevención y el abordaje integral de la adicción a los juegos de azar y las apuestas online, y le asigna carácter de política de salud pública. El texto analizado fue aprobado por la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2024 y enviado al Senado para su revisión.

Estos son los artículos más importantes del proyecto y las medidas que propone:

Qué dice el proyecto de ludopatía sobre menores de edad

El artículo 2 prohíbe el acceso de menores de edad a sitios y plataformas de juegos de azar y apuestas online. Para controlar ese ingreso, el artículo 10 obliga a los operadores a utilizar sistemas de identidad digital conectados con la base del Registro Nacional de las Personas (Renaper), con validación mediante reconocimiento facial.

Según el texto, la verificación deberá realizarse al registrarse, al iniciar cada sesión, durante su desarrollo y al finalizarla, antes de entregar un pago o recompensa. También establece que la información debe resguardarse conforme a la normativa de protección de datos personales.

El artículo 11 extiende el mecanismo de validación de identidad y edad al uso de billeteras virtuales para apostar. Además, dispone que los prestadores de servicios de pago y las entidades financieras que ofrecen esas billeteras implementen los medios necesarios para impedir que los menores las utilicen en sitios de juego.

Publicidad de apuestas online: qué prohíbe el artículo 8

El artículo 8 propone prohibir la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y apuestas online. La restricción alcanza, entre otros espacios, a plataformas y redes sociales, medios gráficos, radiales y televisivos, cartelería en la vía pública e indumentaria deportiva.

La prohibición incluye los bonos de bienvenida, el auspicio de equipos y deportistas, el uso de marcas de apuestas para identificar instalaciones deportivas y la difusión en festivales, recitales y otros eventos culturales.

El texto también comprende la publicidad indirecta o encubierta a través de influencers y la publicación, paga o no, de testimonios de deportistas, figuras públicas o personajes de ficción que mencionen estos juegos y apuestas.

El artículo 9 establece una excepción para la publicidad o promoción dentro de salas de juegos de azar, agencias y lugares habilitados de venta de lotería. En esos casos, debe exhibirse la leyenda “El juego compulsivo es perjudicial para tu salud y la de tu familia”, junto con un canal de orientación y asistencia.

Advertencias, límites y estrategias prohibidas en las plataformas

El artículo 12 enumera exigencias para los sitios de apuestas. Entre ellas, los operadores deberán informar las reglas y probabilidades de obtener premios, permitir el acceso al historial de juego, ofrecer una herramienta de autoevaluación y mostrar canales de asistencia.

También deberán incorporar recordatorios sobre el tiempo de uso y un mecanismo de cierre automático de las sesiones, de acuerdo con los límites que establezca la autoridad de aplicación.

El proyecto prevé, además, advertencias en pantalla:

Al iniciar : la leyenda “Está prohibida la participación de menores de edad”, en al menos el 50% de la pantalla.

: la leyenda “Está prohibida la participación de menores de edad”, en al menos el 50% de la pantalla. Durante el uso : la advertencia “Los juegos de apuestas en línea pueden generar problemas en tu salud”, en un zócalo de al menos el 15% de la pantalla.

: la advertencia “Los juegos de apuestas en línea pueden generar problemas en tu salud”, en un zócalo de al menos el 15% de la pantalla. Al finalizar: un mensaje sobre los riesgos para la salud y la posibilidad de pedir ayuda, en al menos el 50% de la pantalla.

Por su parte, el artículo 13 prohíbe acciones de fidelización, determinadas modalidades de apuestas y estrategias de gamificación. Entre ellas menciona recompensas por jugar sin descanso, premios por depósitos consecutivos en poco tiempo y tablas o desafíos que premien a quienes más apuestan o ganan.

Tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales: qué medios de pago permite

Los artículos 29 a 31 regulan los medios de pago en las plataformas habilitadas. El proyecto contempla el uso de tarjetas de débito y de billeteras electrónicas o virtuales con dinero disponible en cuenta, sujetas a un límite diario equivalente al tope de extracción fijado por la entidad bancaria o financiera para cajeros automáticos.

La iniciativa prohíbe el uso de tarjetas de crédito para transacciones en plataformas de juego online y establece que las billeteras virtuales no podrán utilizarse con función crédito.

Además, prohíbe los medios de pago asociados a cuentas abiertas a solicitud de ANSES u otro ente administrador para acreditar prestaciones de ayuda social. El texto también incluye una prohibición de transferencias de créditos entre apostadores.

Cómo funcionaría el Registro Nacional de Autoexclusión

El artículo 25 crea el Registro Nacional de Autoexclusión (ReNA), que reuniría la información de los registros de cada jurisdicción y actuaría de manera supletoria donde no exista uno. El objetivo es integrar las bases de datos y extender los efectos de la restricción entre jurisdicciones.

Según los artículos 26 y 28, cualquier persona podrá solicitar su propia inscripción, luego de ser informada de sus efectos. Mientras esté inscripta, no podrá ingresar a plataformas de juego ni realizar apuestas. La permanencia voluntaria se extenderá hasta que solicite su cese.

El artículo 27 permite que el cónyuge, conviviente, ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad soliciten la inclusión de una persona que padezca ludopatía. El registro deberá citarla y disponer una evaluación; si la persona se niega a la exclusión, se dará intervención al juez competente.

Quiénes no podrían apostar y qué pasaría con los sitios no autorizados

El artículo 16 establece restricciones para distintas personas. Entre ellas se encuentran los inscriptos en registros de autoexclusión, los deudores de pensiones alimentarias registrados y quienes participan directamente de un acontecimiento deportivo, como deportistas, entrenadores y árbitros, respecto de las apuestas sobre ese evento.

En tanto, el artículo 21 prevé que, ante denuncias, un juez competente pueda disponer el bloqueo de sitios de juego online no autorizados o la suspensión preventiva de plataformas autorizadas que incumplan la norma. El artículo 22 encomienda al Banco Central adoptar medidas con prestadores de pago y entidades financieras para impedir transacciones hacia plataformas no autorizadas.

Prevención, educación y asistencia

Los artículos 34 a 37 contemplan campañas de difusión y jornadas educativas de sensibilización sobre ludopatía en los niveles primario, secundario y terciario. También prevén capacitación para docentes y directivos, herramientas de detección y derivación, y educación financiera.

El artículo 38 dispone una línea telefónica gratuita y un chat virtual para orientar a personas con ludopatía, familiares y allegados. También establece que la autoridad de aplicación garantice asistencia o atención integral y confidencial.

Qué multas y penas prevé el proyecto de ludopatía

El artículo 41 establece multas administrativas de 500 a 1.000.000 de unidades de valor adquisitivo (UVA) por incumplimientos o transgresiones a las prohibiciones del proyecto. Si la infracción afecta a menores de edad, la multa se incrementará un 50%.

El artículo 43 propone modificar el Código Penal para establecer una pena de tres a ocho años de prisión para quien explote, administre, opere u organice juegos de azar y apuestas sin autorización de la jurisdicción competente. Si las infracciones están dirigidas a menores, el texto prevé aumentar la pena en un tercio del mínimo y del máximo, aun cuando exista autorización o licencia habilitante.

El proyecto añade, en esos casos, inhabilitación absoluta y perpetua y una multa de entre dos y cinco veces el lucro obtenido. Según el artículo 48, los fondos recaudados por las sanciones se destinarán a programas de prevención y rehabilitación y a las demás medidas previstas en la iniciativa.

Cuándo entraría en vigencia

El artículo 50 establece que la ley entraría en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. También prevé un plazo de 120 días para que las jurisdicciones adecuen las plataformas que incumplan las prohibiciones especiales. El artículo 53 fija otros 120 días, desde la entrada en vigencia, para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma.

Esta nota se basa exclusivamente en el proyecto remitido por Diputados al Senado el 27 de noviembre de 2024. Describe lo que propone ese texto, no una ley ya vigente ni modificaciones posteriores.