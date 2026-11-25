La vicepresidenta Victoria Villarruel reclamó que el Senado apruebe la Ley de Ludopatía sin modificaciones y apuntó contra el presidente Javier Milei por su ausencia durante la sesión prevista para debatir la iniciativa. A través de una publicación en su cuenta de X, pidió que no se siga demorando el tratamiento de un proyecto destinado a abordar la problemática de las apuestas, especialmente entre niños y adolescentes.

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“Que se vote la Ley de Ludopatía sin modificaciones. No dilatemos más un flagelo que afecta a toda la sociedad especialmente a los niños y adolescentes”, expresó Villarruel. En el mismo mensaje, sostuvo que los senadores deben responder ante el oficialismo y los distintos bloques políticos a los que pertenecen.

La titular del Senado también buscó deslindar responsabilidades sobre el resultado de la votación y aseguró: “Yo hice y hago todo para que Ludopatía se apruebe, pero luego es responsabilidad de quienes votan y de los referentes políticos a los que responden”.

Por último, Villarruel hizo referencia a su ausencia al frente de la sesión del jueves 26 de noviembre y lanzó una crítica al mandatario por sus reiterados viajes al exterior. “Mañana además no presido la sesión por el 48 viaje al exterior del presidente”, señaló, en un mensaje que volvió a marcar sus diferencias con Milei.

El debate por la Ley de Ludopatía en el Senado

El reclamo de la vicepresidenta se produjo en la previa del tratamiento de la iniciativa en la Cámara alta, donde el proyecto lleva casi dos años sin avanzar, pese a contar con media sanción de Diputados desde noviembre de 2024.

La discusión se aceleró después de que el Senado acordara incluir el tema en el temario de la sesión del jueves 26 de noviembre. La iniciativa busca establecer restricciones a la publicidad de las apuestas online, los patrocinios deportivos y el acceso de menores de edad a las plataformas de juego. También contempla controles de identidad y edad para los usuarios.

Sin embargo, el proyecto genera diferencias entre los bloques. Mientras sectores de la oposición reclaman aprobarlo sin cambios, el oficialismo plantea introducir modificaciones para ampliar los controles sobre las plataformas de apuestas informales. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, anticipó que buscarán incorporar cambios al texto aprobado por Diputados.

En ese escenario, Villarruel volvió a reclamar que la iniciativa se vote tal como llegó de la Cámara baja y trasladó la responsabilidad de su aprobación a los senadores y a los referentes políticos de cada espacio.