El acuerdo con el FMI podría extenderse después de mayo

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional puede llegar después de mayo, aseguraron fuentes oficiales en el marco del viaje de Alberto Fernández a México. Si bien las negociaciones con ese organismo no forman parte de la agenda del mandatario durante estas 72 horas en el exterior, funcionarios de área económica, consultados por la prensa argentina, ratificaron lo que ya había anticipado el representante ante el FMI Sergio Chodos: aunque mayo es un objetivo “aceptable”, la firma de un nuevo entendimiento puede llegar después o incluso antes de esa fecha.

El crecimiento sostenido que vienen mostrando las reservas del Banco Central, además de la reducción de setenta puntos porcentuales de la brecha entre el tipo de cambio oficial y los dólares paralelos y un incipiente ingreso de capitales al país le quitan presión a la necesidad de cerrar con el Fondo en el corto plazo, explicaron desde el gobierno. De todas formas, se sigue trabajando para alcanzar un acuerdo lo antes posible. El mes que viene, el ministro de Economía, Martín Guzmán, viajará nuevamente a Washington a continuar de manera presencial las negociaciones, ratificaron en la comitiva presidencial.

El representante de la Argentina en el directorio del FMI indicó la semana pasada en una nota a El Diario Ar que "preferiría" cerrar un acuerdo antes de mayo, pero aclaró que no es una "prioridad" para el Gobierno. Chodos evaluó: "No me parece que si no se cumple estrictamente lo de mayo sea una fatalidad". De ese modo, destacó: "Uno tiene preferencias, pero también tiene prioridades. Yo preferiría que sea antes de mayo. ¿Es una prioridad? No".

En el marco de las negociaciones de Economía con el organismo, Guzmán viajará a Estados Unidos para concretar dos reuniones con Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, y Kristalina Georgieva, directora gerente del ente multilateral. Próximamente, Argentina tiene un vencimiento en torno a U$S 2.400 millones en mayo con el Club de París, que cuenta con 22 países miembros, incluidos Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Italia y Estados Unidos.