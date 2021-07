Soria: "Hace 20 años que los argentinos quieren que Macri pague las deudas con el Estado"

El ministro de Justicia de la Nación salió al cruce de la carta del ex presidente en la que busca victimizarse por su situación judicial. Hoy la Justicia decretó la quiebra del Correo Argentino de los Macri.

El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, salió al cruce de la carta del ex presidente Mauricio Macri por su situación judicial y señaló que “hace 20 años que todos los argentinos quieren que el clan familiar de los Macri pague las deudas que tienen con el Estado". Hoy, la jueza Marta Cirulli, en medio de las fuertes presiones que recibió en las últimas horas por parte del propio exPresidente, resolvió declarar la quiebra de CORREO ARGENTINO S.A..

"Macri es un cínico”, dijo en diálogo con El Destape Radio el funcionario, quien destacó que el ex mandatario “tiene una tendencia natural para adquirir deuda de cualquiera de los dos lados del mostrador”.

Por otro lado, el ministro de Justicia nacional agregó que el expresidente que gobernó Argentina entre diciembre de 2015 y 2019 “siempre nos endeudó". Sumó Soria: "Como empresario y como presidente”.



“Quiere victimizarse diciendo que alguien lo persigue”, resaltó. Además destacó que “ni Carrió ni Macri le dicen la verdad a los argentinos. Su desesperación responde a las revelaciones que fueron surgiendo”. En la misma línea, Soria señaló que “Macri buscó manipular como presidente para armar causas contra opositores y para garantizarse la impunidad por las estafas que realizó como empresario”.

Por otro lado y sobre la posible Reforma Judicial, el titular de la cartera advirtió que “el Poder Judicial hoy cuenta con un desprestigio del 85% de la sociedad argentina. El 85% no cree en el Poder Judicial”. Además agregó que “las causas que armaron para hostigar a la vicepresidenta Cristina Fernández se van cayendo. Como la de Dólar Futuro o la del plan Qunita”.

Sobre la interna opositora, Soria apuntó que “Macri sabe que el respaldo popular de los argentinos no los va a acompañar. No se hacen cargo del daño que le hicieron al país”. También se refirió a la decisión de Bullrich de cancelar su candidatura: “Patricia Bullrich se baja por su triste presente político. Hace un año organizaba quemas de barbijos y cuando trajimos vacunas decían que traíamos veneno. La sociedad no les cree”, cerró.