Guzmán busca respaldo de los gobernadores al acuerdo con el FMI

El ministro Martín Guzmán se reunirá el miércoles próximo con todos los gobernadores para darle detalles de la marcha de las negociaciones con el FMI. En el Frente de Todos esperan de parte de los representantes radicales una actitud "responsable" y de acompañamiento. Pero tienen presiones en la interna de Juntos por el Cambio.

Los gobernadores se convirtieron en un apoyo político importante para el Gobierno, dato que quedó patentizado en la foto de familia que se sacaron en el Patio de las Palmeras con el presidente Alberto Fernández por la firma del Consenso Fiscal apenas días después del rechazo al Presupuesto 2022 en el Congreso. Para reforzar, los gobernadores volverán el próximo miércoles 5 a Buenos Aires para reunirse con el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien le prometió darles detalles de la marcha de las negociaciones con el FMI. El Fondo pidió un respaldo amplio a la propuesta argentina y los gobernadores se encuentran entre quienes pueden dárselo.

“Le he pedido a Martin que haga una presentación a todos los gobernadores explicándole claramente cuál es la situación del debate que tenemos con la deuda externa, cuales son los planteos de la Argentina, cuales son los problemas que estamos encontrando porque me parece que el tema de la deuda externa y con el FMI fundamentalmente no es un problema del gobierno, sino de toda la Argentina”, explicó el Presidente el objetivo del encuentro pautado para el miércoles a la tarde, una de las primeras actividades oficiales de la agenda 2022. Los gobernadores, desde ya, se mostraron agradecidos por la atención. "A mí me importa mucho que ellos estén al tanto de cómo la Argentina está negociando, que es lo que está planteando y cuáles son los escollos que estamos encontrando", añadió Fernández.

El inesperado rechazo opositor al Presupuesto fue un golpe para las aspiraciones de los negociadores argentinos, que imaginaban al menos un respaldo silencioso de parte de quienes generaron la crisis económica que ahora se busca capear. "Fue un evento que no esperaba la comunidad internacional. El efecto que tuvo fue generar cierto daño institucional a Argentina, que no es bueno, pero ya estamos trabajando para corregir este punto", explicó Guzmán al diario español El País. La titular del FMI, Kristalina Georgieva, mostró comprensión por el traspié a Fernández y al ministro en el zoom que tenían pautado para ese mismo día. Luego, la aprobación de la modificación a Bienes Personales dio un poco de aire al oficialismo que se completó con la presentación de los 23 gobernadores por el Consenso Fiscal, incluyendo a mandatarios radicales y de partidos provinciales. El Presidente vio la oportunidad y los apuntó para un nuevo encuentro con el ministro de Economía.

Los tres radicales

Las autoridades del Fondo plantearon la necesidad de un amplio apoyo político a la propuesta argentina, cuestión de asegurar de que si llega una gestión de diferente signo a partir de 2023 no pondrá reparos a lo que se acuerde. El nivel de beligerancia que tuvo el debate del Presupuesto en el Congreso hacen ver difícil que se llegue a un consenso en los negociaciones con el Fondo. Por eso, la presencia de los tres gobernadores radicales -Gerardo Morales (Jujuy), que además es el presidente de la UCR, Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza)- será clave para dar la idea de algo parecido a un gran acuerdo político nacional. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también está invitado aunque se veía difícil su asistencia.

"Aún el mejor acuerdo con el FMI nos condiciona severamente de cara al futuro por culpa de la deuda tomada de manera irresponsable por Mauricio Macri, así que los gobernadores radicales deberían hacerse cargo y respaldar las negociaciones", expresó el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, a El Destape en referencia a las expectativas sobre el encuentro. En el Frente de Todos esperan que los tres participen y se muestren de acuerdo con el camino trazado por Guzmán.

Sin embargo, tienen que lidiar con presiones a nivel interno. Luego de la caída del Presupuesto, la no firma del Consenso Fiscal le representaba a Jujuy la pérdida de 6 mil millones de pesos, según se encargó de explicar Morales en el encuentro del lunes pasado de la conducción de Juntos por el Cambio. Con esos argumentos, les permitieron a los tres que concurran a la Casa Rosada, pero con la condición de que se comprometieran públicamente a no subir impuestos, dado que fue una promesa de campaña del macrismo, a tono con estos tiempos de mensajes libertarios. Ayer, transcurridos ya varios días, Morales, Valdés y Suárez sacaron un comunicado conjunto comprometiéndose una vez más a no aumentar los impuestos y asegurando que en sus provincias eran donde menos se cobraba.

Así las cosas, no está claro qué podría suceder. Guzmán confirmó en la entrevista lo anticipado por El Destape: el plan plurianual será el propio acuerdo con el FMI y no un paso previo, como se planteó en un primer momento. Por ley, el acuerdo debe pasar por el Congreso. "Estoy seguro que no lo van a votar, van a buscar cualquier excusa para no hacerlo, es lo que vienen haciendo con todos los proyectos", explicaba una voz importante del oficialismo imaginando la actitud del macrismo. De nuevo, los tres gobernadores radicales pueden tener la respuesta.